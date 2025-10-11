Куда поехать в октябре, чтобы искупаться в море: лучшие направления в Европе

Осень – не повод отказываться от теплого солнца и морских купаний. Пока в Украине температура снижается, во многих европейских странах октябрь остается идеальным месяцем для отдыха на побережье.

Видео дня

Меньше туристов, доступные цены на авиабилеты и отели, комфортная жара и теплое море – все это делает октябрьское путешествие отличной альтернативой летнему отпуску. Эксперты рассказали о лучших направлениях для отдыха посреди осени.

Лансароте, Канарские острова

Самый жаркий пункт осеннего маршрута. На Лансароте даже в октябре температура достигает +27°C, а дожди почти не случаются.

Остров идеален для пляжного отдыха, прогулок среди вулканических ландшафтов, дегустаций местных вин и занятий серфингом. Солнце здесь гарантировано даже осенью.

Кипр

В Пафосе среднедневная температура в октябре держится около +27°C, а море прогревается до +24°C – купальный сезон продолжается полным ходом. Это время для спокойного отдыха без толп туристов, прогулок по археологическим достопримечательностям и посещения осенних гастрономических фестивалей.

Гран-Канария, Канарские острова

Еще один теплый остров Атлантики, где в октябре сухо и солнечно. Золотые пляжи, горные маршруты и живописные деревни делают Гран-Канарию привлекательной круглый год. В октябре здесь меньше туристов, поэтому можно спокойно отдохнуть, заняться дайвингом или отправиться на экскурсию по побережью.

Кос, Греция

Греческий остров Кос – сочетание античной истории и морского отдыха. Осенью здесь мягкое тепло и до восьми часов солнца в день. Несмотря на возможные короткие дожди, это лучшее время для осмотра достопримечательностей, прогулок по живописным деревням или поездки на соседний вулканический остров Нисирос.

Мальта

Мальта в октябре – это комфортная жара днем и прохладные вечера. Температура воды еще позволяет купаться, а туристов уже значительно меньше. Осень – идеальное время для прогулок по побережью, восхождения на скалы Дингли и знакомства с культурными событиями Валлетты, где проходят фестивали Notte Bianca и TRAKAFEST.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых городах мира, где можно провести незабываемый отпуск.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.