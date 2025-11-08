Куда поехать в 2026 году: 6 самых безопасных стран

В мире, который часто кажется непредсказуемым, знание, что вы направляетесь в безопасное место, является решающим фактором при планировании любой поездки. Ощущение полного спокойствия во время путешествия стало высшей роскошью для путешественников.

Хотя ни одна страна не является абсолютно свободной от риска, понимание того, какие направления стабильно занимают самые высокие места в рейтингах безопасности, позволяет выбирать новые приключения с абсолютной уверенностью. Уже почти десять лет Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) проводит ежегодное исследование, сочетая реальный опыт путешественников с такими объективными показателями, как Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index).

Результаты на 2026 год уже известны, и хотя знакомые лидеры остаются в топе, произошли и некоторые довольно неожиданные изменения, отмечает Travel Off Path.

Методология BHTP является уникальной, поскольку она не ограничивается только сухой статистикой; она в значительной степени учитывает восприятие безопасности американскими путешественниками, которые посетили эти страны в течение последних пяти лет. Эти субъективные ощущения балансируются с объективными данными об общем уровне миролюбия, уровнем преступности и оценками безопасности в конкретных городах.

Страны, которые неизменно поднимаются в этом рейтинге, как правило, имеют общие черты: политическая стабильность, низкий уровень преступности, эффективная система здравоохранения и прочная инфраструктура.

В этом году список возглавили Нидерланды – страна получила высокие оценки за общее миролюбие и безопасность для различных групп путешественников, включая женщин, представителей ЛГБТКИА+ и путешественников других этнических групп. Долгосрочные фавориты, такие как Австралия, Канада и Новая Зеландия, остаются в верхнем эшелоне благодаря своей стабильности и потрясающим пейзажам.

Топ-6 самых безопасных стран для путешествий в 2026 году

Полный список BHTP содержит 15 стран, но следующая шестерка является вершиной как воспринимаемой, так и статистической безопасности для путешественников в 2026 году:

Нидерланды: Абсолютный лидер этого года. Страна высоко оценена за общий мир, городскую безопасность (особенно Гаага и Эйндховен) и за безопасность для различных категорий путешественников. Идеально подходит для очаровательных городских поездок и велопрогулок. Австралия: Стабильный игрок, получивший самые высокие баллы за меры по охране здоровья и защиту от терроризма. Ее стабильная политическая система и строгие законы поддерживают репутацию безопасного места, предлагающего сочетание оживленных городов и огромных береговых линий. Австрия: Новичок среди лидеров рейтинга BHTP, но настоящая мощь в плане миролюбия. Страна занимает четвертое место в мире по Глобальному индексу миролюбия (GPI), предлагая изысканные города, такие как Вена, на фоне величественных Альпийских пейзажей. Исландия: Остается самой мирной страной в мире согласно GPI, несмотря на небольшое снижение в восприятии путешественниками в этом году. Ее неземные вулканические ландшафты предлагают уникальную, отдаленную бегство. Канада: Лучшая североамериканская страна по миролюбию, Канада имеет низкий уровень преступности, мультикультурные города и огромные, величественные пространства, идеальные для эпических автопутешествий. Новая Зеландия: Еще один мировой "лидер мира" (№3 в GPI), Новая Зеландия любима за невероятно безопасные города и драматические пейзажи, идеально подходящие для любителей приключений и тех, кто ищет удаленного отдыха.

Знать, что эти страны безопасны, — это прекрасно, но это не говорит о том, какая из них соответствует вашему стилю путешествия. Велосипедная культура Нидерландов предлагает совсем другой опыт, чем отдаленная вулканическая пустошь Исландии. Изысканная городская культура Австрии разительно контрастирует с просторными побережьями Австралии.

Даже в самых безопасных местах мира всегда разумно соблюдать элементарные меры предосторожности, такие как оформление туристической страховки и постоянное внимание к своему окружению.

