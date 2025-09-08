Куда поехать осенью во Франции: назван идеальный город

Франция – это та страна, которой всегда есть что предложить своим гостям, когда и куда бы они ни приехали. Но один южный город остается на самом деле идеальным направлением для отпуска.

Видео дня

Как пишет издание Travel off Path, если вы хотите продлить себе лето и набраться ярких впечатлений, берите билеты в Марсель. В осенние месяцы огромный туристический поток на Лазурное побережье спадает и вам становятся доступны все его красоты.

Это второй по населению город Франции, так что в Марселе вам гарантирована интересная культурная программа и бурная ночная жизнь. А в придачу идут мягкие песчаные пляжи, вкусная французская кухня и великолепные местные вина. Марсель называют среди своих фаворитов множество путешественников, которые видели немало интересных городов.

Минусом Марселя является его достаточно высокие цены. Даже если вы будете передвигаться здесь городским транспортом, закладывайте на такие поездки кругленькую сумму. Впрочем, здесь можно и сэкономить – пешие прогулки принесут вам массу удовольствия.

Всего в Марселе есть целых 111 районов. Каждый поворот порадует новым сюрпризом, будь то необычное кафе, потрясающий собор, рынок с деликатесными морепродуктами или уютная бухта, идеально подходящая для спокойного пляжного дня. Обязательно посетите собор Нотр-Дам-де-ля-Гард – это одно из главных украшений этого курорта.

А главное блюдо в Марселе – это, бесспорно, рыбный суп буябес. Именно здесь изобрели его рецепт и именно в этом городе его готовят лучше всего.

Что касается температуры воздуха, то на севере Франции она стабильно держится на уровне 21 °C до ноября. Так что вы сможете даже рискнуть окунуться в воды Средиземного моря. Марсель может похвастаться прекрасно обустроенными берегами, но чем дальше вы выезжаете за пределы города, тем более нетронутой становится природа.

Вдали от вечно оживленного Старого города, одного из самых красивых городских районов, вы найдете скрытые бухты и острова, о которых никогда раньше не слышали. Пляж Пуэнт-Руж — замечательная золотая середина. Он расположен недалеко от города, но и не слишком близко, чтобы вы не потерялись в толпе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о рейтинге самых недооцененных туристами стран мира – лидер вас удивит.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.