Самые недооцененные страны мира: лидер вас удивит

Известный британский тревел-блогер Гарри Джаггард, который задокументировал свои путешествия для миллионов подписчиков, недавно опубликовал свой список наименее оцененных стран мира. Хотя для большинства людей путешествия остаются мечтой, те, кто имеет такую возможность, часто открывают для себя настоящие скрытые жемчужины.

Эти места, разбросанные по всей планете, предлагают уникальные впечатления, редко освещаемые в массовых путеводителях. Джаггард, известный своими видео о необычных направлениях, поделился своим рейтингом, в котором лидером стала страна, что, возможно, удивит многих, отмечает Daily Express.

Эритрея

На пятом месте в списке Джаггарда находится Эритрея. По его словам, эта страна, недавно открывшаяся для туризма, является одной из самых безопасных в Африке.

Блогер отмечает чистоту, дружелюбных местных жителей, которые прекрасно владеют английским, и общую безопасность для путешественников. Он рекомендует ее как идеальное место для тех, кто хочет начать свое знакомство с Восточной Африкой.

Папуа Новая Гвинея

Четвертое место занимает Папуа-Новая Гвинея. Несмотря на плохую репутацию из-за племенных конфликтов, Джаггард называет ее жителей одними из самых приветливых людей, которых он когда-либо встречал.

Путешественник отмечает, что страна активно развивает туризм и стремится изменить свою репутацию, предлагая незабываемые впечатления для смелых исследователей.

Ливан

На третьей строчке рейтинга расположился Ливан. Блогер восторженно описывает эту страну, как место, которое имеет "все". Он особо выделяет гостеприимство людей, динамичную ночную жизнь, богатую кухню и прекрасную погоду.

Для Джаггарда сочетание всех этих факторов делает Ливан идеальным направлением для любого туриста.

Фиджи

Второе место в списке занимает Фиджи.

Джаггард называет эту страну "уникальной" и подчеркивает ее самое главное преимущество — местных жителей. Он описывает их как "дружелюбных великанов", придающих особый шарм путешествию. По его словам, их гостеприимство превзошло все ожидания.

Молдова

Безоговорочным лидером рейтинга становится Молдова. Тревел-блогер объясняет свой выбор, отмечая "характер" страны.

Будучи бывшей советской республикой, Молдова привлекает внимание своей историей и культурой. Страна известна своими винодельческими регионами, имеющими одни из крупнейших в мире винных погребов. По словам Джаггарда, Молдова идеально подходит для тех, кто стремится открыть для себя менее популярные туристические места Европы.

