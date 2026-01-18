Когда-то процветал: где расположен самый маленький город в мире

Когда-то этот городок процветал, а сейчас здесь остался жить только один человек. Это делает его самым маленьким по численности населения городом в мире и объектом для необычного путешествия.

В самом сердце американского Среднего Запада, в штате Небраска, расположен городок Монови, пишет Express. Он сохраняет за собой уникальный статус наименее заселенного официально признанного населенного пункта в США, который имеет собственную власть.

Расположен городок Монови на самом севере штата, в восьми километрах от границы с Южной Дакотой. Официально здесь зарегистрирована лишь одна жительница – 90-летняя женщина по имени Элси Эйлер. Она одновременно является мэром города, клерком, казначеем, барменом и библиотекарем.

В своей прошлой жизни Монови был оживленной остановкой на железной дороге Элкхорн. Здесь жило более 150 человек, которые в основном занимались фермерством, а еще тут работали рестораны и была даже собственная тюрьма. Однако после Второй мировой войны условия для фермерства ухудшились, сельская экономика пришла в упадок, и подобные общины США начали исчезать. Эта участь постигла и Монови.

Местные заведения закрывались одно за другим: от продуктовых магазинов до почты и школы. К 1980 году население городка насчитывало лишь 18 жителей. А еще через два десятилетия их осталось только двое – Элси и ее муж Руди, которые держали местную таверну. После смерти Руди в 2004 году, женщина осталась единственной ответственной за весь город.

Сейчас эта территория занесена в Книгу рекордов Гиннеса как наименее населенный город в мире. Блогер Сеф Лоулесс посетил Элси и снял короткое интервью, подписав его так: "В городе с населением из одного человека я встретился лицом к лицу с Элси Эйлер – последней жительницей Монови. Она живет одна в месте, которое когда-то процветало. Теперь это призрак, который отзывается ее воспоминаниями".

Впрочем, несмотря на такое крошечное население, Монови стало точкой притяжения для любознательных туристов. Они могут посетить здесь одно из двух заведений – таверну Monowi и трогательную Мемориальную библиотеку Руди Эйлера. В 2020 году BBC рассказало, что Элси вывешивает в таверне объявления о выборах мэра, а потом просто голосует за себя.

Несмотря на отсутствие постоянных жителей, люди все равно съезжаются в ее заведение. Женщина имеет даже постоянных клиентов, которые живут в радиусе 50 километров от Монови. Элси называет их своей семьей. По ее словам, к ней приходит уже четвертое, а то и пятое поколение клиентов. "Это очень мило, когда люди, которых я помню младенцами, теперь приносят показывать мне своих детей", – говорит она.

Когда женщину спросили о том, как она справляется с обязанностями мэра, она с улыбкой ответила, что все равно больше некому этим заниматься. Поэтому Элси приходится самостоятельно отчитываться о бюджете Монови, хотя она и признает, что он "не такой уж и большой".

В конце интервью женщина предположила, что будет оставаться в Монови, вероятно, до самой своей смерти. А когда население города сократится до нуля, он станет просто "еще одним крошечным местом" у дороги.

