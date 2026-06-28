Кипр столкнулся с туристическим кризисом: в чем причина

Остров Кипр, который еще в прошлом году установил рекорд по количеству туристов, этим летом остается наполовину пустым. Многие желающие отдохнуть на здешних пляжах отменили свои поездки.

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Что произошло и как действовать туристам, разбиралось издание Starlap. По данным Кипрской ассоциации отельеров, количество новых бронирований в марте этого года упало почти на 40%, и в апреле также наблюдался аналогичный спад.

И это довольно удивительно, ведь в прошлом году Кипр установил исторический рекорд: по официальным данным, в страну прибыло более 4,53 миллиона туристов, что на 12,2% больше по сравнению с 2024 годом. Доходы от туризма приблизились к 3,7 миллиарда евро, а почти треть гостей приехала из Великобритании.

Нынешний спад в сфере туризма сразу же отразился на доходах государства. В марте поступления от этой отрасли в годовом исчислении сократились на 33,8% – до 85,6 миллиона евро.

Почему туристы обходят Кипр стороной

Профильные организации объясняют такой спад прежде всего военной ситуацией, сложившейся на Ближнем Востоке, и связанной с ней неопределенностью. Хотя Кипр является членом Европейского Союза и популярным местом для летнего отдыха на Средиземноморье, географически он расположен недалеко от зоны ближневосточного конфликта. Беспокойство туристов усилилось после того, как в начале марта на юге острова, вблизи британской военной базы Акротири, упал беспилотник.

По словам руководителя easyJet, из-за этой неопределенности многие путешественники переориентировались на Испанию, в то время как спрос на Кипр снизился. На решение людей могли повлиять не только соображения безопасности, но и рост цен на топливо, удлинение авиамаршрутов и, как следствие, подорожание билетов. Все это является последствиями ближневосточного кризиса. Кипр даже называют одной из его крупнейших жертв.

Сколько туристов может потерять Кипр

Компания Hermes Airports, управляющая аэропортами в Ларнаке и Пафосе, сообщила, что авиакомпании исключили около 600 тысяч пассажирских мест из летнего расписания, действующего с апреля по октябрь. Это означает сокращение пропускной способности максимум на 5%, однако пассажиропоток может упасть более значительно – примерно на 9% по сравнению с прошлым годом. Это эквивалентно потере примерно 450 тысяч гостей.

Впрочем, большинство авиарейсов не отменили полностью. Перевозчики в основном сократили количество еженедельных вылетов. Воздушное сообщение с Кипром по-прежнему остается достаточно разветвленным. В летний сезон 54 авиакомпании предлагают рейсы в 165 пунктов назначения в 42 странах мира.

Когда ситуация стабилизируется

Хотя весенние показатели свидетельствуют о серьезных убытках, самые свежие данные дают повод для надежды. По информации Hermes Airports, после 20 апреля средняя загрузка самолетов выросла до 80–85% по сравнению с предыдущими 76%, а на рейсах из Великобритании и Польши этот показатель уже превысил 90%.

Заместитель министра туризма Кипра Костас Кумис в начале июня выразил осторожный оптимизм, предположив, что во второй половине года восстановление может продолжиться. Представители отрасли возлагают основные надежды на горящие туры, смягчение рекомендаций по поездкам и продолжение высокого сезона.

На фоне приближения летнего пика даже одна более удачная неделя может существенно помочь острову компенсировать убытки, которые его туристическая отрасль понесла в весенние месяцы.

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