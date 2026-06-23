«Гавайи Европы»: названы идеальные острова для летнего отпуска
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Азорские острова все чаще называют "Гавайями Европы", и не только из-за вулканических пейзажей, зеленых склонов и океанских видов. Этот португальский архипелаг посреди Атлантики сочетает в себе то, что туристы обычно ищут в дальних тропиках: кратерные озера, горячие источники, водопады, черные вулканические пляжи и маршруты среди дикой природы.
Летом, когда популярные курорты Италии, Испании, Греции или юга Франции переполнены туристами, Азорские острова могут стать гораздо более спокойной альтернативой. Здесь нет атмосферы гигантского пляжного конвейера, а главная роскошь – не отели с бесконечными бассейнами, а природа, свежий воздух, океан и простор, сообщает Travel off Path.
Почему Азорские острова называют "Гавайями Европы"
Азорские острова – это девять вулканических островов, принадлежащих Португалии и расположенных в Атлантическом океане. Именно вулканическое происхождение делает их столь зрелищными: зеленые кратеры, озера внутри старых вулканов, скалы над океаном, термальные источники и темные пляжи создают пейзажи, которые действительно больше напоминают Гавайи, чем привычную Европу.
Самым известным островом архипелага считается Сан-Мигель. Именно сюда чаще всего прилетают туристы, впервые открывающие для себя Азорские острова. Здесь находятся Понта-Делгада, озера Сете-Сидадеш, Лагоа-ду-Фогу, горячие источники Фурнаш и множество маршрутов, где за один день можно увидеть океан, горы, лес и вулканические долины.
На острове Пику возвышается гора Пику – самая высокая вершина Португалии. Терсейра известна историческим городом Ангра-ду-Эроишму, Фаял — маринами и морскими пейзажами, Флореш – водопадами и почти сказочной зеленью. Каждый остров имеет свой характер, поэтому архипелаг подходит не только для одной поездки, но и для неспешного знакомства.
Идеальное место для активного отдыха
Азорские острова вряд ли стоит выбирать тем, кто хочет всю неделю лежать у бассейна и почти не выходить из отеля. Это направление для тех, кому хочется гулять, смотреть, подниматься на смотровые площадки, купаться в природных бассейнах и возвращаться вечером с ощущением, что день был насыщенным.
Один из главных символов архипелага – Сете-Сидадеш на Сан-Мигеле. Это гигантский вулканический кратер с двумя озерами, которые с обзорных площадок кажутся разного цвета — синего и зеленого. Именно такие пейзажи чаще всего попадают на фотографии с Азорских островов и объясняют, почему эти острова сравнивают с тропическими направлениями.
Еще одна важная достопримечательность – Фурнаш. Это место известно горячими источниками, геотермальной активностью и традиционным блюдом cozido, которое готовят прямо в земле благодаря естественному теплу. После прогулок и походов туристы могут отдохнуть в термальных бассейнах среди зелени – и это одна из самых приятных причин не спешить уезжать с острова.
Для тех, кто ищет более серьезный вызов, есть Пику. Восхождение на гору Пику требует подготовки, но наградой становятся виды на океан и соседние острова. Это уже не просто пляжный отдых, а настоящее приключение.
Лето без изнурительной жары
Одно из преимуществ Азорских островов летом – более мягкий климат. Когда часть южной Европы страдает от жары, на островах обычно комфортнее благодаря Атлантическому океану. Здесь может быть влажно, погода порой быстро меняется, а облака и дождь – не редкость, но именно это и поддерживает ту густую зелень, за которую Азорские острова так любят.
Азорские острова – автономный регион Португалии, поэтому туристы могут насладиться не только природой, но и европейским культурным контекстом. В Понта-Делгада есть старинные церкви, мощеные улицы, дома из тёмного вулканического камня, набережная, кафе, рынки и рестораны с морепродуктами.
Здесь можно совместить несколько форматов отдыха: утром отправиться к озерам или горячим источникам, днём прогуляться по городу, а вечером поужинать рыбой, сыром, местным вином или блюдами с ананасом, который выращивают на Сан-Мигеле.
Подходят ли Азорские острова для бюджетного отдыха
Азорские острова не всегда будут самым дешевым направлением, особенно если бронировать жилье и билеты в последний момент в высокий сезон. Но по сравнению со многими популярными летними курортами Западной Европы они могут оказаться более приятной альтернативой по соотношению цены и впечатлений.
Здесь не обязательно тратить большие суммы на развлечения: немало ярких впечатлений дарит сама природа. Смотровые площадки, пешеходные маршруты, побережье, вулканические озера, парки и небольшие города могут наполнить всё путешествие, не создавая ощущения, что за каждый шаг приходится доплачивать.
Расходы зависят от сезона, острова, формата проживания и того, планирует ли турист путешествовать между островами. Но главная ценность Азорских островов в том, что они дают ощущение далекой экзотики без необходимости лететь к Тихому океану.
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