Какие страны в Европе заплатят вам за переезд: какие есть условия

Планирование эмиграции в Европу приобретает новые финансовые перспективы благодаря уникальным государственным инициативам. Такие страны, как Ирландия, Италия и Португалия, готовы предлагать прямые денежные выплаты и гранты, чтобы облегчить адаптацию новых резидентов.

Хотя переезд все еще требует самостоятельного решения вопроса с жильем, суммы поддержки могут достигать десятков тысяч долларов. Важно понимать, что каждая программа сопровождается специфическими требованиями – от ремонта заброшенных объектов до обязательного проживания в сельской местности.

Такой подход делает мечту о собственном доме в Европе вполне реальной для тех, кто готов к инвестициям в развитие общин, пишет издание Travel + Leisure.

Ирландия

Ирландия предлагает одну из самых щедрых программ поддержки для новых жильцов. Речь идет о грантах на ремонт пустой недвижимости, которые могут достигать до 70 тысяч евро (3,5 млн грн). Основная часть помощи составляет 50 тысяч евро, а дополнительно можно получить еще 20 тысяч.

Впрочем, есть важные условия: необходимо подтвердить право собственности или процесс покупки жилья, а также доказать, что дом не использовался минимум два года. После ремонта жилье должно стать основным местом жительства или сдаваться в аренду.

Италия

Италия уже давно известна своими программами продажи жилья по символической цене – от одного евро. Кроме того, в разные годы отдельные города предлагали финансовые стимулы для новых жителей, в частности компенсацию части аренды.

Сегодня одним из ключевых преимуществ являются налоговые льготы для пенсионеров. В частности, для тех, кто переезжает в небольшие города в центральной или южной части страны, действует сниженная ставка налога на иностранные доходы — всего 7%.

Испания и Греция

Испания привлекает иностранных работников благодаря так называемому "закону Бекхэма". Он позволяет платить фиксированный налог на определенные доходы, что значительно упрощает финансовое планирование.

Греция также предлагает привлекательные условия: новые резиденты могут воспользоваться фиксированной ставкой налога в 7% на срок до 15 лет. Это делает страну популярной среди тех, кто ищет долгосрочные финансовые выгоды.

Португалия

Португалия ввела одну из самых простых программ поддержки. В рамках инициативы для развития внутренних регионов новые жители могут получить до 3759 евро за переезд (191 тыс. грн).

Сумма может вырасти на 20% за каждого члена семьи, который переезжает вместе с заявителем. Программа направлена на поощрение людей селиться в менее населенных регионах страны.

Что стоит учесть

Несмотря на привлекательность таких предложений, большинство программ предусматривает выполнение ряда условий. В частности, нужно самостоятельно найти жилье, соответствовать требованиям по доходам или месту жительства и соблюдать местное законодательство.

В то же время подобные инициативы открывают новые возможности для тех, кто мечтает о жизни в Европе и готов адаптироваться к новым условиям.

