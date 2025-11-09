Какие страны самые старые: лидера угадать непросто

В современном мире, где политические границы постоянно меняются, концепция "древнейшей нации" остается предметом исторических споров. Трудно провести четкую границу, поскольку идея национального государства в ее нынешнем понимании является относительно новым явлением.

Однако некоторые нации могут похвастаться тысячелетней цивилизационной или политической историей, что является свидетельством их невероятной устойчивости. Команда экспертов составила список этих долгожителей, учитывая как основание стабильного политического единства, так и непрерывную культурную историю.

В результате хотя многие ожидают увидеть европейских лидеров, самые древние претенденты на звание на самом деле расположены в других частях света, и имя абсолютного лидера оказалось довольно неожиданным.

Самые старые страны мира

Иран – примерно 3200 г. до н. э. Египет – примерно 3100 г. до н. э. Вьетнам – примерно 2879 г. до н. э. Армения – примерно 2492 г. до н. э. Китай – примерно 2070 г. до н. э. Индия – примерно 2000 г. до н. э. Грузия – примерно 1300 г. до н. э. Эфиопия – примерно 980 г. до н. э. Греция – примерно 800 г. до н. э. Япония – около 660 г. до н. э. Сан-Марино – 301 год н. э.

Иран

Иран, ранее известный как Персия, считается древнейшей страной мира, поскольку его история восходит примерно к 3200 году до н.э., с началом развития Эламской цивилизации. Эта цивилизация создала первые организованные правительства в регионе, что положило начало непрерывной государственной истории. Богатая и продолжительная культура Ирана пережила многочисленные династии вплоть до образования современной Исламской Республики в 1979 году.

Египет

Египет берет свое начало около 3100 года до н. э., когда царь Менес объединил Верхний и Нижний Египет, положив начало Первой династии и эпохе единого королевства. Это событие дало начало одной из самых продолжительных цивилизаций мира, история которой насчитывает тысячи лет. Такие знаковые элементы, как пирамиды, иероглифы и фараоны, служат доказательством его долгой и чрезвычайно важной истории.

Вьетнам

Начало истории Вьетнама связывают с основанием династии Хунбан примерно в 2879 году до нашей эры. Археологические данные культуры Доншон свидетельствуют о существовании уникальной и развитой цивилизации, которая сформировала национальную идентичность. Вьетнам сохранил эту идентичность даже после тысячи лет китайского господства, окончательно обретя независимость в X веке н. э.

Армения

Армения, расположенная на перекрестке Европы и Азии, имеет историю как признанное государство, восходящую к 2492 году до н. э., с началом легендарной династии Айказун. Ее знаковым событием стал 301 год н. э., когда Армения стала первой страной в мире, принявшей христианство как свою официальную религию. Она сохранила богатое культурное наследие, несмотря на сотни лет иностранного правления и влияния.

Китай

Китай имеет одну из самых длинных историй цивилизации, которая существовала практически непрерывно, согласно которой первая династия, Ся, вероятно, началась примерно в 2070 году до н. э.. Следующая, династия Шан (около 1600 года до н. э.), хорошо задокументирована и знаменует собой начало длинной линии династических правлений. Эти правления в конечном итоге привели к формированию объединенного Китая, который существует сегодня.

Индия

История Индии началась с цивилизации долины Инда, которая возникла примерно в 2500 году до н. э., хотя эта цивилизация впоследствии распалась. После этого, около 2000 года до н.э., наступил ведический период, который заложил неизменную основу для современной индийской культуры и философии. На протяжении истории Индия была домом для многих различных королевств и империй, которые передавали ее богатое культурное наследие из поколения в поколение.

Грузия

Грузия, расположенная на пересечении Европы и Азии, является организованным государством примерно с 1300 года до н.э., а греческая мифология упоминает древние царства Колхиды и Иберии на этой территории. Его уникальный язык, алфавит и православная христианская вера пережили века иностранных вторжений и оккупаций. Эта стойкость является свидетельством сильной национальной идентичности Грузии.

Эфиопия

Эфиопия считает себя одной из древнейших стран благодаря древнему королевству Демт, которое было основано примерно в 980 году до нашей эры. Это делает его единственной африканской страной, которая смогла противостоять колониальному господству на протяжении большей части своей истории. Такое уникальное наследие позволило Эфиопии сохранить свою самобытную культурную идентичность.

Греция

Греция часто признается местом зарождения западной цивилизации, история которой восходит к возникновению древних городов-государств примерно в 800 году до нашей эры. Хотя современное государство было официально образовано только в 1830 году, греческий народ имеет длинное и богатое культурное наследие. Это наследие оказало большое влияние на развитие искусства, философии и принципов демократии во всем мире.

Япония

Традиционной датой основания Японии считается 660 год до н.э., когда на престол взошел император Дзимму. Это делает японскую императорскую династию старейшей наследственной монархией в мире, которая до сих пор функционирует. На протяжении тысячелетий, несмотря на сочетание легенд и фактов в ранней истории, страна сохраняла сильное чувство национальной идентичности и культурной преемственности.

Сан-Марино

Республика Сан-Марино является старейшим из существующих суверенных государств и конституционных республик, основанных в 301 году н.э. Эта небольшая страна, полностью окруженная Италией, смогла сохранить независимость на протяжении более 1700 лет. Ее конституция, написанная в 1600 году, считается старейшей письменной конституцией, которая до сих пор используется.

