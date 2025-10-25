Какие путешествия будут модными в 2026 году: топ направлений

Аналитики обнародовали прогноз самых популярных направлений для путешествий в 2026 году. На основе сотен тысяч запросов пользователей платформы с января по июнь 2025 года эксперты определили города и регионы, которые демонстрируют самый быстрый рост интереса среди путешественников.

На этот раз список приятно удивил: среди лидеров нет привычных туристических маршрутов вроде Парижа или Лондона. Их место заняли менее известные, но чрезвычайно колоритные локации, где аутентичность и спокойствие стали главными трендами нового сезона. Детали рассказало издание Travel off Path.

Задар, Хорватия

Город на побережье Адриатики постепенно выходит из тени своих более известных соседей – Дубровника и Сплита. По данным Skyscanner, количество поисков перелетов в Задар выросло на 72% по сравнению с прошлым годом.

Туристов привлекает сочетание античного наследия и морского спокойствия. Старый город, окруженный венецианскими стенами, сохраняет планировку времен Римской империи. Здесь стоит увидеть круглую церковь Святого Доната IX века, стоящую рядом с руинами древнего форума. А главная аттракция – Морской орган, архитектурная инсталляция, которая "играет" под действием волн. Именно здесь лучше всего встречать закат над Далматинским побережьем.

Мадейра, Португалия

Мадейра поражает контрастами: туманные вершины, глубокие ущелья, каскадные водопады и зеленые леса, где пролегают десятки пешеходных маршрутов вдоль горных каналов.

Столица острова – Фуншал, известная колониальной архитектурой, рынками и умеренным климатом. Но настоящая Мадейра – это северное побережье с его дикими деревнями, скальными пляжами и рассветами на вершине Пику-Руиву.

Остров привлекает не только природой, но и спокойной атмосферой, которая все чаще становится альтернативой шумным средиземноморским курортам.

Бодрум, Турция

В отличие от переполненного Стамбула и массового Анталийского побережья, Бодрум предлагает путешественникам более спокойный и изысканный формат отдыха.

Интерес к этому направлению вырос на 85%, и не зря: здесь сочетаются лазурные пляжи Эгейского моря, античная история и доступные цены.

Старый город – это лабиринт улочек с белыми фасадами и бугенвилиями, среди которых прячутся кафе и отели. Стоит посетить замок Святого Петра и руины Мавзолея в Галикарнасе – одного из семи чудес античного мира. Пляж Битез прекрасно подходит для семейного отдыха, тогда как Гюмбет привлекает тех, кто ищет ночную жизнь и атмосферу средиземноморских вечеринок.

Джайпур, Индия

Столица штата Раджастхан, известная как "розовый город", демонстрирует рост интереса на рекордные 107%.

Это один из величайших культурных центров Индии – город дворцов, крепостей и базаров, сохраняющих колорит древней империи.

Символ Джайпура – Дворец Ветров (Хава-Махал) с фасадом, украшенным сотнями миниатюрных балконов. А над городом возвышается Форт Амбер, возведенный на холме и окруженный садами и внутренними дворами.

Путешественники приезжают сюда не только за архитектурой, но и за атмосферой настоящей Индии: розовые стены, шумные базары, аромат специй и традиционная кухня Раджастхана.

Лимон, Коста-Рика

Самый динамичный рост – 286% поисков – зафиксирован для города Лимон на карибском побережье Коста-Рики. Это культурный центр афро-карибского сообщества с атмосферой музыки, фестивалей и гостеприимства.

Лимон – не только порт, но и ворота к дикой природе Коста-Рики. Отсюда легко добраться до пляжей Пуэрто-Вьехо и Кауита, в национальный парк Тортугеро, где гнездятся зеленые морские черепахи.

Местная кухня базируется на рисе, бобах и спелых бананах – простая, питательная и настоящая. Это еще один аргумент, почему Лимон может стать "новым Карибским открытием" в 2026 году.

