Как занять лучшие места в эконом-классе: советы бортпроводника

Большинство пассажиров стремятся к тому, чтобы авиапутешествия были максимально комфортными уже на этапе выбора места. От расположения кресла часто зависит не только удобство полета, но и возможность получить больше личного пространства или желаемое питание.

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Стюардесса Сандра Дженни Квон, которая делится профессиональными советами в соцсетях, рассказала, какие места в эконом-классе считает лучшими. В то же время она назвала варианты, которых советует избегать пассажирам, если они хотят спокойно провести полёт.

Каких мест в самолете лучше избегать

По словам стюардессы, наименее комфортными остаются места посередине ряда. Они не дают возможности опереться на стенку, как у иллюминатора, или быстро выйти в проход, не беспокоя соседей.

Также она не рекомендует бронировать последние ряды каждой секции салона. В большинстве самолетов спинки таких кресел либо вообще не откидываются, либо имеют очень ограниченный угол наклона, что существенно снижает комфорт во время длительных перелетов.

Еще один вариант, который не нравится бортпроводнице, – места возле аварийных выходов. Хотя они обеспечивают больше пространства для ног, под сиденьями обычно не разрешается размещать личные вещи, а конструкция столиков и кресел часто менее удобна.

Где лучшие места в самолете

Вопреки распространённому мнению, что лучшие места расположены ближе к носовой части самолета, бортпроводница советует присмотреться к задним рядам.

Она объясняет, что авиакомпании при рассадке пассажиров часто сначала заполняют переднюю часть салона, чтобы обеспечить равномерное распределение веса. Из-за этого в хвостовой части самолета больше шансов, что рядом останется свободное место, а значит, путешествие будет более комфортным.

В то же время эксперт рекомендует избегать кресел, расположенных непосредственно возле туалетов. Постоянное движение пассажиров, очереди и возможные неприятные запахи могут испортить впечатления от полета. Она советует выбирать места не менее чем в пяти рядах от туалетов.

Какое место в самолете эконом-класса лучше всего

Сандра также отмечает, что сама никогда не выбирает места у иллюминатора. Причина проста: чтобы выйти в туалет, приходится просить соседей встать, а это нравится не всем.

Еще одно преимущество передних рядов заключается в том, что во время раздачи еды именно их обслуживают первыми. Это повышает шансы получить желаемый вариант питания, если выбор ограничен.

С учетом всех этих факторов своей лучшей комбинацией она называет места у прохода в задней части самолета, в частности 49C, 49D, 49F или 49G (для самолетов с соответствующей схемой салона). Именно они, по ее мнению, сочетают в себе хорошие шансы на свободное соседнее кресло, удобный доступ к проходу и комфорт во время полета.

OBOZ.UA также предлагает советы по выбору одежды для полета. Ведь некоторые вещи категорически запрещено надевать на борт.

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