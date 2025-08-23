Самые дешевые города Европы для путешествия в 2025 году: красотой не уступают другим

Путешествия по Европе становятся все дороже: даже города, которые еще несколько лет назад считались бюджетными, сегодня удивляют ценами. Но хорошая новость в том, что в 2025 году еще остались направления, где можно провести отпуск без лишних трат, и при этом насладиться культурой, историей и атмосферой Европы не меньше, чем в популярных туристических столицах.

Эксперты Holiday Pirates составили рейтинг из десяти самых дешевых городов Европы для путешествий в 2025 году. От Балкан до Центральной Европы – эти локации доказывают, что бюджетное путешествие может быть красивым, интересным и совсем не "экономным" на впечатления. Детали рассказало издание Express.

Тирана, Албания

Столица Албании поражает колоритом и низкими ценами. Музей Bunk'Art 1, расположенный в старом ядерном бункере, можно посетить за €4. Средний отель обойдется €47, а бокал пива – около €3.45.

София, Болгария

Здесь большинство развлечений доступны почти бесплатно: от горных прогулок на Витоше до гастрономических туров с дегустациями. Отель в центре стоит около €54. Столица Болгарии идеально подходит для тех, кто хочет "вложиться" в небольшой бюджет.

Загреб, Хорватия

В отличие от дорогого побережья, Загреб – это приятный компромисс между ценой и впечатлениями. Город удобен для прогулок, музеи и рынки доступны за символическую плату. Отель обойдется €60

Каунас, Литва

Один из недооцененных культурных центров Балтии. Здесь стоит посетить музеи, прогуляться по паркам и посетить бесплатные фестивали. Ночь в отеле стоит €68.

Рига, Латвия

Балтийская жемчужина с красивым Старым городом, рынками и набережными, которые можно осматривать без всяких затрат. Отели – около €69 за ночь. Атмосфера города сочетает средневековье и современный драйв.

Сараево, Босния и Герцеговина

Одна из самых дешевых европейских столиц: отель всего €35. Сараево очаровывает восточными базарами, историческими кварталами и мультикультурностью. А местный бюрек можно попробовать менее чем за €4.7.

Краков, Польша

Город, который давно покорил туристов своей доступностью. Старый город, Вавельский замок и набережные Вислы открыты бесплатно. Средняя цена отеля – €69. Идеальный вариант для короткой поездки.

Бухарест, Румыния

Столица Румынии сочетает имперскую архитектуру и дешевые развлечения. Отель стоит около €54. В городе много парков, доступных музеев и баров с демократичными ценами.

Галл, Великобритания

Неожиданно для рейтинга, но именно здесь – самый доступный отдых в Великобритании. Большинство музеев бесплатные, Старый город и марина открыты для прогулок. Отель в среднем стоит £70. Для Британии это настоящая "бюджетная находка".

Чешский Крумлов, Чехия

Сказочный город на берегах Влтавы, внесенный в наследие ЮНЕСКО. Замковые сады и речные набережные открыты бесплатно, остальные аттракции стоят символически. Отель в среднем обойдется в €90.

