Идеи для осеннего путешествия: названы самые интересные направления

Осень – идеальная пора для путешествий. Нет изнуряющей жары, толпы туристов уменьшаются, а города и ландшафты открываются совсем по-другому. Рим дарит теплые вечера и прогулки без толп у Колизея, Лиссабон радует солнцем. Даже Санторини в это время предстает совсем другим – спокойным и романтичным, без толкотни за фото на закате.

Поэтому осень – это не конец сезона, а новые возможности. Эксперты рассказали, куда стоит поехать в октябре.

Рим

В октябре Рим избавляется от летней суеты. Возле Колизея или Пантеона уже можно сделать фото без десятков чужих лиц в кадре, а ужины на открытых террасах становятся особенно уютными. Осенний Рим дарит ощущение настоящего города, который живет собственной жизнью, а не только туристическими маршрутами.

Копенгаген

Датская столица осенью приобретает медно-золотые краски. Копенгаген становится идеальным местом для тех, кто ценит спокойствие, атмосферу уютных кафе и вечера со свечами. Туристов меньше, а сама атмосфера города более настоящая. Прогулка на велосипеде или посещение одного из многочисленных бистро позволяют почувствовать город так, как его видят местные.

Лиссабон

На улицах Лиссабона в октябре еще царит тепло – температура достигает 25 °C. Туристический поток уменьшается, а узкие улицы, замки и видовые площадки становятся более доступными. Осенний Лиссабон – это возможность почувствовать город без спешки, остановиться на площади с кофе и слушать мелодии фаду.

Севилья

Летом Севилья буквально раскалена солнцем, но осенью она открывает свою элегантную сторону. Здесь можно гулять по паркам, слушать фламенко вечером и наслаждаться местной кухней без изнурительного перегрева. Это город страсти и культуры, который осенью становится ещё привлекательнее.

Санторини

Санторини осенью – это совсем другой опыт. Вместо сотен туристов на знаменитой белой лестнице можно встретить лишь нескольких путешественников. Цены на отели снижаются, но романтическая атмосфера закатов остается неизменной. Именно в это время Греция выглядит особенно аутентичной.

