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Гурманам на заметку: топ самых необычных ресторанов мира

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
63
Гурманам на заметку: топ самых необычных ресторанов мира

Самые посещаемые места во время путешествий – это всевозможные кафе, бары или пабы. Туристы охотно заходят в неприметные кафе, покупают еду у уличных торговцев и заказывают столики в элитных заведениях. Это еще один способ ближе познакомиться со страной, по которой путешествуешь. Именно так можно попробовать подлинные блюда и почувствовать новые вкусы.

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Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, рестораторы придумывают нестандартные концепции. Где акцент делается не на блюдах и напитках, а на идее, оригинальной подаче или интерьере. И стоит отметить, что они действительно побеждают в этой погоне.

Piz Gloria (Шильтхорн, Швейцария)

Если этой зимой вы планируете побывать на горнолыжном курорте Интерлакен, то по дороге стоит заехать в ресторан, где проходили съемки одной из частей "бондианы". Первое, что поразит гостей – невероятные виды. "Швейцарская колыба" находится посреди заснеженных гор и имеет специальную смотровую площадку. Пока готовится заказ, можно полюбоваться горными пейзажами и сделать несколько фотографий на память.

Конечно, как и полагается, здесь есть фирменные блюда и коктейли, названные в честь Джеймса Бонда. Но привлекает посетителей далеко не этот факт, а тематическая интерактивная выставка, посвященная знаменитой картине. Также здесь можно прокатиться на лыжах или сноуборде, ведь у Piz Gloria обустроено несколько трасс. Кстати, само здание находится на вершине горы Шильтхорн. Пешком добираться не очень удобно, поэтому здесь функционирует канатная дорога.

Гурманам на заметку: топ самых необычных ресторанов мира

Hotel de hielo (Кеми, Финляндия)

Возможно после новогодних праздников вам захочется изучить эту атмосферную страну. В таком случае советуем посетить заведение, где все сделано из снега. Ледовый дворец ежегодно отстраивается в конце января, поэтому у вас есть прекрасная возможность попасть в него.

Вся еда и напитки здесь подаются в прозрачной ледяной посуде и бокалах. Стулья, столы, скульптуры, ложки, вилки и другие декоративные элементы также сделаны из этого материала. В помещении температура воздуха не поднимается выше 5 градусов мороза. Чтобы гости не замерзли, здесь выдают теплые одеяла, а сиденья покрывают оленьим мехом.

Гурманам на заметку: топ самых необычных ресторанов мира

Redwood Treehouse (Окленд, Новая Зеландия)

Путешествуя по краю с девственной флорой и фауной, обязательно зайдите в ресторан, транслирующий концепцию единения с природой. Именно здесь вы сможете не только насладиться красивыми местными пейзажами, но вернуться в детство. В то время, когда мы все лазили по деревьям и возводили на высоте собственные домики.

Заведение располагается на 10-метровой высоте. Здесь подают блюда разных кухонь мира. Поэтому каждый найдет для себя то, что больше всего подходит.

Гурманам на заметку: топ самых необычных ресторанов мира

Noir Restaurant (Монреаль, Канада)

Пообедать или поужинать в полной темноте – вот, что здесь предлагают. Посетителей ждет целый ряд новых впечатлений и ощущений. Ведь даже обычные блюда будут казаться чем-то нереальным и футуристическим. Перед трапезой гости выключают телефоны и начинают доверять только своим рецепторам.

Заказ и процесс дегустации проходят в темноте. Конечно, при наличии аллергических реакций на некоторые продукты следует заранее сообщить официантам. Они передадут информацию команде поваров, а те уже приготовят пир именно для вас.

Waterfall Restaurant (Сан-Пабло, Филиппины)

В этом ресторанчике можно плескаться в водоеме и одновременно наслаждаться разнообразными салатиками или супчиками. Владельцы заведения обустроили искусственный водопад, поставили у его подножия бамбуковые столики и угощают посетителей вкусными блюдами местной кухни.

Кстати, вдоволь наевшись, можно полностью погрузиться в воду. Это не запрещается правилами и даже наоборот – поощряется хозяевами. Поэтому мы полностью уверены, что такую концепцию оценят не только дети, но и взрослые.

Гурманам на заметку: топ самых необычных ресторанов мира

Al Mahara (Дубай, ОАЭ)

Помещение располагается в знаменитой гостинице Бурдж-аль-Араб. Это не обычное заведение, а настоящий фешенебельный аквариум, где плавают самые разные морские жители.

В ресторане работают самые лучшие повара со всего мира. Также здесь действуют определенные правила. К примеру, поужинать можно только с 18:30 до 22:00, столик, конечно, бронируется заранее. Также здесь есть специальный дресс-код и не принимают посетителей с детьми младше 8 лет.

Гурманам на заметку: топ самых необычных ресторанов мира

Марс 2112 (Нью-Йорк, США)

В центре Манхеттена, на Таймс-сквер, находится кафе, где гостей обслуживают не обычные официанты, а "пришельцы". Здесь очень оригинальный и интересный интерьер, напоминающий Марсианские хроники. Сюда идут не за гастрономическим наслаждением, а чтобы попасть в мир Звездных войн. Если вы фанат космической тематики, обязательно зайдите сюда.

Путешествуя по этим странам, обязательно посетите предложенные заведения. Мы уверены, вы будете поражены и удовлетворены.

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