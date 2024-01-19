Гурманам на заметку: топ самых необычных ресторанов мира

Самые посещаемые места во время путешествий – это всевозможные кафе, бары или пабы. Туристы охотно заходят в неприметные кафе, покупают еду у уличных торговцев и заказывают столики в элитных заведениях. Это еще один способ ближе познакомиться со страной, по которой путешествуешь. Именно так можно попробовать подлинные блюда и почувствовать новые вкусы.

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Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, рестораторы придумывают нестандартные концепции. Где акцент делается не на блюдах и напитках, а на идее, оригинальной подаче или интерьере. И стоит отметить, что они действительно побеждают в этой погоне.

Piz Gloria (Шильтхорн, Швейцария)

Если этой зимой вы планируете побывать на горнолыжном курорте Интерлакен, то по дороге стоит заехать в ресторан, где проходили съемки одной из частей "бондианы". Первое, что поразит гостей – невероятные виды. "Швейцарская колыба" находится посреди заснеженных гор и имеет специальную смотровую площадку. Пока готовится заказ, можно полюбоваться горными пейзажами и сделать несколько фотографий на память.

Конечно, как и полагается, здесь есть фирменные блюда и коктейли, названные в честь Джеймса Бонда. Но привлекает посетителей далеко не этот факт, а тематическая интерактивная выставка, посвященная знаменитой картине. Также здесь можно прокатиться на лыжах или сноуборде, ведь у Piz Gloria обустроено несколько трасс. Кстати, само здание находится на вершине горы Шильтхорн. Пешком добираться не очень удобно, поэтому здесь функционирует канатная дорога.

Hotel de hielo (Кеми, Финляндия)

Возможно после новогодних праздников вам захочется изучить эту атмосферную страну. В таком случае советуем посетить заведение, где все сделано из снега. Ледовый дворец ежегодно отстраивается в конце января, поэтому у вас есть прекрасная возможность попасть в него.

Вся еда и напитки здесь подаются в прозрачной ледяной посуде и бокалах. Стулья, столы, скульптуры, ложки, вилки и другие декоративные элементы также сделаны из этого материала. В помещении температура воздуха не поднимается выше 5 градусов мороза. Чтобы гости не замерзли, здесь выдают теплые одеяла, а сиденья покрывают оленьим мехом.

Redwood Treehouse (Окленд, Новая Зеландия)

Путешествуя по краю с девственной флорой и фауной, обязательно зайдите в ресторан, транслирующий концепцию единения с природой. Именно здесь вы сможете не только насладиться красивыми местными пейзажами, но вернуться в детство. В то время, когда мы все лазили по деревьям и возводили на высоте собственные домики.

Заведение располагается на 10-метровой высоте. Здесь подают блюда разных кухонь мира. Поэтому каждый найдет для себя то, что больше всего подходит.

Noir Restaurant (Монреаль, Канада)

Пообедать или поужинать в полной темноте – вот, что здесь предлагают. Посетителей ждет целый ряд новых впечатлений и ощущений. Ведь даже обычные блюда будут казаться чем-то нереальным и футуристическим. Перед трапезой гости выключают телефоны и начинают доверять только своим рецепторам.

Заказ и процесс дегустации проходят в темноте. Конечно, при наличии аллергических реакций на некоторые продукты следует заранее сообщить официантам. Они передадут информацию команде поваров, а те уже приготовят пир именно для вас.

Waterfall Restaurant (Сан-Пабло, Филиппины)

В этом ресторанчике можно плескаться в водоеме и одновременно наслаждаться разнообразными салатиками или супчиками. Владельцы заведения обустроили искусственный водопад, поставили у его подножия бамбуковые столики и угощают посетителей вкусными блюдами местной кухни.

Кстати, вдоволь наевшись, можно полностью погрузиться в воду. Это не запрещается правилами и даже наоборот – поощряется хозяевами. Поэтому мы полностью уверены, что такую концепцию оценят не только дети, но и взрослые.

Al Mahara (Дубай, ОАЭ)

Помещение располагается в знаменитой гостинице Бурдж-аль-Араб. Это не обычное заведение, а настоящий фешенебельный аквариум, где плавают самые разные морские жители.

В ресторане работают самые лучшие повара со всего мира. Также здесь действуют определенные правила. К примеру, поужинать можно только с 18:30 до 22:00, столик, конечно, бронируется заранее. Также здесь есть специальный дресс-код и не принимают посетителей с детьми младше 8 лет.

Марс 2112 (Нью-Йорк, США)

В центре Манхеттена, на Таймс-сквер, находится кафе, где гостей обслуживают не обычные официанты, а "пришельцы". Здесь очень оригинальный и интересный интерьер, напоминающий Марсианские хроники. Сюда идут не за гастрономическим наслаждением, а чтобы попасть в мир Звездных войн. Если вы фанат космической тематики, обязательно зайдите сюда.

Путешествуя по этим странам, обязательно посетите предложенные заведения. Мы уверены, вы будете поражены и удовлетворены.

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