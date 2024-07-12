Греческий отпуск: курорты, цены, как сэкономить

Планировка путешествия требует немало усилий. О каких важных аспектах не стоит забывать – читайте ниже.

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Перелет

Билеты можно найти по разной расценке в зависимости от сезона, авиакомпании и времени бронирования. Из Варшавы в Афины нужно лететь около 3 часов. В среднем тарифы в одну сторону варьируются от €77 до €300. Рекомендуем покупать билеты заранее, за 2-3 месяца до запланированной даты вылета. А еще используйте функцию гибкого поиска, это позволит найти самые дешевые варианты. Также не забывайте об акциях и распродажах.

Жилье

Независимо от того, какой отдых ищут туристы, от спокойного до активного, Греция предлагает множество мест для проживания. В хостеле за кровать в 6-местном общем номере придется заплатить €44. В общем, цены варьируются от €12 до €60 за ночь.

Для более комфортного отдыха можно выбрать гостевые дома. Сутки в таком доме обойдется от €30. Туристам предоставляют следующие удобства: общая кухня и ванная комната, бесплатный Wi-Fi, постельное белье и полотенца. Кстати, здесь также есть глемпинги от €50 до €150 за 1 день. Рекомендуем бронировать жилье задолго до поездки. Так можно найти лучшие цены и иметь больший выбор.

Еда

Местную кухню можно отведать в традиционных греческих тавернах. Обед или ужин стоит в среднем от €10 до €20 на одного. В ресторанах среднего класса с широким меню за ужин придется заплатить от €20 до €40 на человека. Для туристов, не представляющих свое утро без чашечки кофе, цена за напиток составляет от €2 до €5.

На местном рынке бюджетный набор продуктов составляет около €8:

хлеб – €1

молоко – €1,36

12 яиц – €3,25

яблоки – €1,56

Транспорт

В Греции перемещение может быть как приключением, так и вызовом. Самый удобный способ передвижения для тех, кто ищет доступный и эффективный способ посмотреть город – метро. Стоимость за одну поездку – €1,40. Такси в столице относительно недорогое. Цена стартует от €3,50, а дальше €0,74 за километр днем и €1,29 ночью.

Кстати, здесь можно путешествовать на судах, предназначенных для перевозки пассажиров (за один рейс от €20 до €60). Таким образом, можно исследовать страну между островами и прибрежными городами.

Аренда скутера стоит от €10 до €25 в день. Это очень удобный вариант для поездки на островах.

Отдых

Советуем обратить внимание на несколько курортов:

Миконос

Один из самых популярных греческих островов привлекает туристов живописными белыми домами с голубыми куполами. Размещение в отеле стоит от €150 до €400, в апартаментах от €100 до €300 за ночь.

На обед рекомендуем выбрать местные блюда: сувлаки, мусака или свежие морепродукты. Ужин в таверне обойдется от €20 до €40 на человека.

Пляж Psarou славится чистым морем и песчаным побережьем. Аренда лежака и зонта – от €25 до €60. За веселыми вечеринками направляйтесь в Paradise. Здесь находятся бары, клубы и места для кемпинга. Самая длинная береговая линия на Elia. Сюда часто приезжают семьи и любители водных видов спорта. А на Ornos очень понравится детям, потому что вход в море пологий.

Санторини

Архипелаг славится уникальными вулканическими пляжами и яркими закатами. Ночь в небольшом стильном отеле стоит от €150 до €400. Для тех, кто нуждается в большей приватности доступна аренда квартиры – от €100-€300. За обед в таверне придется заплатить от 20 до 50 евро.

Обязательно посетите Red Beach. Не поверите, побережье известно своими красными скалами и песком. Аренда зонта и лежака составляет от €10-€20.

За белыми вершинами направляйтесь к White Beach. Сюда можно добраться только на лодке. А еще есть пляж с черной насыпью – Kamari.

Крит

Остров характеризуется разными ландшафтами и гостеприимством местных жителей. Прекрасное место для сочетания культурного и активного туризма. Проживание в отеле обойдется в €140-€500, в улучшенных апартаментах – от €124. Ужин в заведениях с авторской кухней стоит от €40-€80, в тавернах – €15-€30. Популярными лагунами являются Balos, Elafonisi и Falassarna. Большинство из них имеют бирюзовую и чистую воду – идеально для плавания.

Подытожим бюджет

Приблизительные цены на отдых в 2024 году в расчете на 2 человека за 5 дней:

Проживание в двухместном номере – от €354

Обеды в недорогом кафе – от €500

Ежедневный проезд на метро, туда и обратно – от €30

Аренда лежаков и зонтов стоит от €100

Не откладывайте свое путешествие на потом! Бронируйте билеты и жилье заранее!

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