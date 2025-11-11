Город в Польше назвали рождественской жемчужиной: чем очаровал туристов

Зимой Европа получает совершенно особый сказочный колорит – сказочные старинные городки покрывает снег и кажется, что Рождество здесь не заканчивается до самой весны. И лучшим местом, чтобы насладиться этой атмосферой стал волшебный город в Польше.

Издание Travel off Path назвало идеальным выбором для европейского путешествия этой зимой Вроцлав. Этот город славится своей прекрасной архитектурой, рождественскими ярмарками и более чем шестью сотнями миниатюрных гномов, разбросанных по всей его территории.

Вроцлав является третьим по величине городом Польши, важным промышленным центром и административной столицей региона Силезия. Здесь проживает более 673 000 человек. И при этом город является прекрасным направлением, чтоб отправиться туда на отдых.

Значительная часть местной архитектуры прекрасно сохранилась со времен, когда город только формировал свой облик. Это делает его одним из крупнейших и красивейших туристических центров Польши, а то и всей Европы.

Вроцлав сконцентрирован вокруг идеального исторического центра, перерезанного мощеными дорогами и усыпанного пышными зданиями и традиционными молочными барами. Главное место встречи – Рыночная площадь, окруженная красочными домами с изысканной готической ратушей по центру. Ее построили в конце XIII века, а фасад здания украшают большие астрономические часы, которые по красоте соревнуются с Пражскими.

Зимой здесь разворачивается главная рождественская ярмарка (известная местным жителям как Jarmark Bożonarodzeniowy), с деревянными киосками, высокой елкой и многоуровневой праздничной башней с анимированными фигурами и вращающимися ярусами. Конечно, здесь подают много глинтвейна и колбас на любой вкус, но хватает и местных деликатесов. Например осципек – копченый овечий сыр из Татр, который обычно подают жареным и с клюквенным соусом, а еще пероги – аналог украинских вареников с разнообразными начинками, заказать также стоит бигос.

И не забудьте устроить охоту на вроцлавских гномов. Эти крошечные бронзовые статуи разбросаны здесь повсюду. Возможно, вам придется переступить через 30-сантиметрового гнома-шоколатье, заходя в шоколадный магазин, или когда вы будете снимать деньги в банкомате, чтобы заплатить за сувениры. На Рождественской ярмарке, вы можете заметить дуэт дерзких крошечных человечков, которые сговариваются ограбить банк.

Сбежать от гномов нельзя даже в паб. В каком-то из заведений вы можете встретить парочку таких фигурок, которые лежат на полу совершенно пьяными. При этом они не выпускают из своих миниатюрных ручек пивные кружки. Гномы во Вроцлаве сидят на бордюрах или выглядывают на вас из-за угла. Вы можете встретить их где угодно, ведь по городу разбросано более 600 таких бронзовых мини-скульптур.

Самые знаковые из них находятся возле костела Святой Марии Магдалины, впечатляющей средневековой достопримечательности с двумя башнями, соединенными старым мостом (Мост Раскаяния). На балюстраде вы найдете двух крошечных гномов-ведьм: Теклю – тщеславную волшебницу с метлой в руках, которая отказалась выйти замуж и заниматься домашней работой, и наказанием которой было вечно подметать мост, и Мартынку – младшую ведьму, которую послали ей на помощь. Проходя через мост, не забудьте оставить Тэкли монетку на удачу.

Когда закончите фотографировать каждого гнома, что попадется на глаза — это может легко занять большую часть дня путешествия — обязательно отправляйтесь из шумного центра к Соборному острову. Несмотря на то, что это самая старая часть Вроцлава, где родился город, эта местность кажется намного тише по сравнению с Рыночной площадью, да и туристов здесь не так много.

Быстротечная река Одер огибает остров с его несколькими мостами и надводными переходами. Неудивительно, что Вроцлав иногда называют "Польской Венецией". В сердце Соборного острова вы можете посетить Архикафедральный собор Иоанна Крестителя, еще одно готическое чудо, сохранившееся со времен Средневековья. Поднимитесь на Тумский мост. И обязательно дождитесь заката, чтобы увидеть фонарщика в его большом плаще, который зажигает газовые фонари вручную.

