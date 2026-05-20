Город в Италии, который считали позорным, стал роскошным туристическим направлением

Каждая провинция Италии имеет собственную уникальную идентичность и культуру и привлекает туристов своими особыми красотами. Но одно направление для отдыха до поры до времени стыдливо прятали от иностранцев, хотя сейчас этот город заставляет путешественников буквально неметь от восторга.

Как пишет Express, речь идет про Матеру – город, расположенный высоко на скалистом выступе в южном регионе Базиликата. Когда-то он имел крайне дурную славу и носил клеймо "стыда Италии". С тех пор многое изменилось и сейчас это особое роскошное туристическое место. Оно славится на весь мир своим удивительным комплексом древних пещерных жилищ, высеченных прямо в склонах гор. Этот район называется Сасси и предлагает спокойный отдых в глубине страны, пропитанный историей.

В 1950-х годах итальянское правительство принудительно выселило людей из этих пещер, поскольку из-за ужасных условий проживания их признали трущобами. Тысячи жителей тогда переселили в современные дома, а тогдашний премьер-министр Альчиде Де Гаспери назвал Матеру "национальным позором".

Вполне вероятно, что далеко не все местные хотели покидать свои дома в Матере, однако этот район считался очагом серьезной опасности для здоровья: там царила глубокая нищета, не было ни надлежащей канализации, ни электричества. Один из бывших жителей Матери в свое время описывал тамошние условия жизни как "грубые", вспоминая, что "семьи с девятью или десятью детьми спали рядом с мулами и свиньями".

"Мы умирали с голоду", – рассказывал Луиджи Пласмати, вспоминая жизнь своей семьи в Матери много лет назад. В наши дни ситуация изменилась кардинально – теперь многочисленные отели и апартаменты в пещерном стиле, которые можно снять через Airbnb, получают от посетителей оценки "исключительно".

Комплекс Сасси-ди-Матера охватывает два района, над которыми на самой вершине горы возвышается современный город Матера. Туристы обожают селиться в высеченных прямо в скалах помещениях. Опыт такого отдыха они называют невероятным. Особенно их поражает тишина и спокойствие района Сасси. А чтобы увидеть все красоты Матери, достаточно просто выйти из комнаты, и весь исторический центр окажется перед глазами, как на ладони. Туристам предлагают в этих отелях исключительный сервис – дизайнерские апартаменты, роскошные завтраки, которые подают круглосуточно, и абсолютный комфорт.

Также в районе Сасси работают музеи, в частности "Пещерный дом в Сасси-ди-Матера" (Cave House in the Sassi of Matera), в котором показывают туристам, на что была похожа крестьянская жизнь в этом регионе всего несколько десятилетий назад. Здесь также сохранились высеченные в скалах церкви, датируемые XIII веком. Среди них католическую церковь Святой Лючии (St. Lucia alle Malve) у Матери считают "самой красивой" – она славится своими древними мозаиками, которым уже сотни лет.

