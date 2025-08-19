Гораздо меньше людей и ниже цены: названы лучшие альтернативы Майорки

Испания остается одним из самых популярных направлений для отдыха в Европе. А одним из самых горячих направлений в Испании остается остров Майорка, которая предлагает солнце, море и прекрасные пляжи.

Поэтому в пик летних месяцев здесь невероятно многолюдно. А в придачу еще и достаточно дорого. Именно поэтому туристы предпочитают искать более дешевые альтернативы. О пяти таких направлениях, где отдых будет не хуже, а цены ниже, рассказало издание Express. Здесь вас тоже встретит солнечная погода, однако пляжи будут свободнее, а цены на пиво – доступнее.

Мдина, Мальта

Если вы любите бродить по узким улочкам старого города Пальмы, Мдина на Мальте может стать для вас идеальным вариантом. Это один из хорошо сохранившихся европейских городов-крепостей. Отдых здесь будет спокойным, а климат – приятным. Мдина имеет такое же очарование, как и Пальма, но здесь гораздо меньше туристов. Она идеально подходит для путешественников, которые ценят культуру, историю и неторопливый ритм жизни. А поклонники сериала "Игра престолов" могут посетить места, где снимали некоторые знаковые сцены.

Ла-Гомера, Испания

Для тех, кто ищет природу и приключения, Ла-Гомера на Канарских островах станет правильным выбором. Остров состоит из великолепных скал, вулканических ландшафтов и густых лесов, а в самом его сердце находится Национальный парк Гарахонай, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако здесь меньше развита туристическая инфраструктура, а значит здесь будет значительно тише. Это идеальное место для пеших прогулок и наблюдения за звездами.

Льяфранк, Испания

Расположенный на побережье Коста-Брава, Льяфранк – это спокойный приморский город, известный своей чистой водой и семейными пляжами. Изогнутая бухта города популярна среди любителей морских купаний, а близлежащие скалистые тропы соединяют его с очаровательными соседями, такими как Калелья-де-Палафружель. В Льяфранке царит та непринуждённая пляжная атмосфера, ради которой многие приезжают на Майорку. Это также отличный выбор для гурманов: морепродукты здесь самые свежие, а в ресторанах подают шедевры каталонской кухни.

Карвоэйру, Португалия

Посетите этот тихий уголок португальского побережья Алгарви, если хотите отдохнуть в одиночестве или побыть наедине с семьей. Город Карвоейру встретит красивыми белыми домами и откроет для вас свои тихие бухты и великолепные места для морского каякинга. Карвоэйру – отличный вариант, если вам нужны солнце, прогулки по побережью и действительно хорошее соотношение цены и качества. Город сам по себе небольшой, но в нем есть все необходимое, и вы все еще можете найти жилье на Airbnb по весьма доступным ценам.

Ласситион, Крит

Ласситион, расположенный на востоке Крита, гораздо менее многолюден, чем другие греческие острова, но не менее прекрасен. Тихие пляжи, горные деревни и оливковые рощи создают более размеренную и аутентичную атмосферу. Если вы ищете тишину, вкусную еду и солнце, вам точно сюда. Это идеальное место для тех, кто хочет избежать переполненных курортов.

