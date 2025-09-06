Где лучшие пляжи в мире: назван идеальный остров

Поиск идеального пляжа всегда вызывает споры среди путешественников. Одни ориентируются на прозрачную воду, другие – на белый песок или развитую инфраструктуру. Чтобы дать ответ, где же на самом деле расположены лучшие пляжи мира, аналитики туристического агентства Travelbag оценили десятки направлений по отзывам и рейтингам посетителей.

В исследовании было проанализировано 42 популярных пляжных направления. По среднему рейтингу посетителей победил не Карибский бассейн и даже не Европа. Детали рассказало издание Express.

Мадагаскар – остров в Индийском океане, получивший среднюю оценку 8 баллов из 10, а половина из 22 исследованных пляжей собрали пять звезд за инфраструктуру и условия отдыха.

Самые высокие отзывы получили Mar Esmeralda Beach и Sakalava Beach, каждый с рейтингом 8,4. Посетители восхищаются белым песком, кристально чистой водой и лагунами невероятных оттенков бирюзы.

Мадагаскар – четвертый по величине остров мира, и его побережье простирается более чем на 4800 км. Здесь можно найти все: от живописных заливов и скрытых бухт до золотых пляжей с прозрачной водой. Кроме основного острова, есть еще десятки меньших: Носи Бе, Носи Комба, архипелаг Носи Мицио на севере, а также Носи Мангабе и бывшее пиратское убежище Носи Бораа.

В юго-западной части острова туристов привлекают города Толиара, Ифати и Анакао, а также "открыточный" Baobab Beach, где царит особая тишина и покой.

Отдых на Мадагаскаре – это не только пляжи, но и морские круизы, дайвинг среди коралловых рифов, наблюдение за китами, акулами и морскими черепахами. На суше туристов встречают уникальные эндемичные виды – в частности лемуры, которые нередко появляются возле прибрежных зон.

За Мадагаскаром в рейтинге оказались другие восточноафриканские направления:

Танзания (Занзибар), известный своими белоснежными пляжами и лагунами;

Маврикий, сочетающий экзотику и роскошь.

В Европе же лучшими пляжами отличилась Италия, далее следуют Франция и Мальта.

