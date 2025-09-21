Длится 29 часов: планируют запустить самый длинный в мире полет

Этой зимой на авиационной карте мира появится рекордный перелет. Продолжительность рейса составит 29 часов, а дальность – почти 20 000 километров. Авиакомпания, которая задумала амбициозный план, называется China Eastern Airlines и работает в Китае.

Как пишет издание Express, рекордный авиарейс вылетит из китайского Шанхая и направится в столицу Аргентины Буэнос-Айрес с пересадкой в Окленде, Новая Зеландия. По своим параметрам перелет превысит рейс Сингапур-Нью-Йорк, продолжительность которого превышает 18 часов.

Плановая продолжительность перелета из Китая в Аргентину составляет 25 часов 55 минут. Несмотря на то, что рейс считается прямым, он будет включать двухчасовую пересадку в Новой Зеландии. Однако пассажирам во время этой паузы не придется менять самолет и пересаживаться на другие места. Выполнять перелет будет Boeing 777-300ER, который относится к классу дальнемагистральных самолетов. А вот обратный полет из Аргентины продлится целых 29 часов, что и станет рекордом. Он тоже потребует пересадки в Окленде.

Ориентировочная стоимость перелета Буэнос-Айрес – Шанхай составляет более 78 000 гривен, а из Шанхай в Буэнос-Айрес – 72 000 гривен, хотя данные расходятся. Рейсы начнутся 4 декабря, билеты на них уже можно приобрести. В салоне предусмотрены места первого, бизнес- и эконом-класса. Вылеты из Китая будут происходить по понедельникам и четвергам, а из Аргентины – по вторникам и пятницам.

Оба маршрута превосходят самый длинный перелет с одной пересадкой, который сейчас существует в мире. Это рейс Пекин-Сан-Паулу авиакомпании China Airlines. Новый рейс может стать "дипломатическим и коммерческим жестом", который потенциально способен укрепить связи между Южной Америкой и Китаем, а также открыть новый маршрут, который не пролегает над Европой и США. Кроме того, он может стать полезным связующим звеном между регионами для тех, кто хочет избежать зон активных конфликтов, а также получить преимущество в виде меньшего количества пересадок.

