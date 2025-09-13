С танцами, пивом и ужином: в Европе запустят спецпоезд на 'Октоберфест'

Мюнхенский пивной Октоберфест является одним из самых знаменитых фестивалей Европы, побывать на котором мечтает едва ли не каждый любитель путешествий. И уже вскоре Италия запустит специальный поезд, который сделает путь в Баварию действительно незабываемой.

Как пишет Euronews, ночной поезд будет отправляться из Рима и следовать в Мюнхен, где проходит пивной фестиваль. "Мюнхенский экспресс", также известный как Espresso Monaco, эксплуатируется государственной компанией FS Treni Turistici Italiani. Ночной рейс длится 16 часов и предлагает своим пассажирам танцы, свежее пиво и вкусный ужин. "Забудьте о стрессе вождения и ненужных остановках: с нами веселье начинается сразу, как только вы сядете в вагон", — говорится в пресс-релизе FS Treni Turistici Italiani.

Путешественники могут насладиться традиционными закусками, свежим разливным пивом и баварской музыкой, а затем провести ночь в купе, сидячих или спальных вагонах. Желающие с комфортом добраться на Октоберфест могут забронировать двухместные или одноместные купе из Рима, а также 4-местное спальное место для всей семьи. При этом маршрут пролегает через Флоренцию, Верону, Болонью и Альпы, а значит пейзажи за окном тоже будут весьма зрелищными.

Воспользоваться спецрейсом можно будет дважды. Первый отправится из итальянской столицы 23 сентября, а второй – 3 октября. Отправление будет происходить с римского вокзала Термини в 20:00. Прибытие в Мюнхен – на следующий день в 14:30. Обратный рейс запланирован на 25 сентября и 5 октября. Отправление так же в 14:30, а прибытие в Рим – в 6:30 следующего дня. Поезд будет останавливаться в таких городах как Тренто, Верона, Брессаноне, Больцано, Випитен, Фортецца, Бреннеро и Колле-Изарко.

Стоимость билета на специальный билет Munich Express Oktoberfest начинается от 99 евро в одну сторону. Однако при бронировании поездки в обе стороны цена одного билета будет снижена на 10 евро.

Впрочем, успех инициативы некоторые эксперты туристической отрасли ставят под сомнение, ведь все больше туристов отказываются от Октоберфеста в Мюнхене в пользу берлинской версии фестиваля. Оригинальное баварское событие стало настолько популярным, что цены на проживание, туристические услуги, а также на пиво и закуски ощутимо поднялись. Тогда как в Берлине можно насладиться аналогичной атмосферой, но за значительно более умеренные деньги.

