Что посмотреть в городе красных автобусов: топ достопримечательностей Лондона

Величественные дворцы, сияющие на фоне туманного утра, оживленные улицы, заполненные людьми со всего мира, и множество двухэтажных Hоутмастеров. Что еще готова показать туристам Великобритания – читайте дальше.

Биг-Бен

Да-да! Именно он – визитная карточка Лондона. С 2012 года его официально назвали Башней Елизаветы. Сооружение располагается на южном берегу реки Темза, а его высота достигает 96 метров.

Во время прогулки можно услышать его величественный звон. Кстати, впервые часы были изготовлены в 1856-м. Однако поднять их на гору не удалось, они разбились. Но впоследствии сделали новый. Кстати, вечером башня освещается.

Сразу отвечаем: можно ли зайти внутрь? Нет, к сожалению. Вход открыт исключительно для граждан страны. Однако увидеть его извне точно стоит.

Рынок Боро

На рынке можно приобрести свежие продукты кустарного производства, традиционные и международные блюда от уличных продавцов. А еще органические фрукты и свежеиспеченный хлеб.

Место уже не раз засветилось в нескольких кинолентах. Здесь снимали фильмы "Дневник Бриджит Джонс", "Гарри Поттер и узник Азкабана" и другие.

Букингемский дворец

Резиденция королевской семьи ежедневно принимает гостей. Чтобы узнать, как выглядит интерьер, можно заказать экскурсию. Туристам показывают торжественные залы, галереи, сады и даже конюшни. А еще можно встретить гвардейцев, часто появляющихся на фотографиях.

Здание насчитывает 775 комнат. Представьте, здесь есть собственная почта, часовня, кинотеатр, больница и полицейский участок. Во время Второй мировой войны постройка пережила девять немецких бомбардировок. Также посетите картинную галерею. Там хранятся работы Рембрандта и других художников.

Галерея "Tate Modern"

Раньше здесь функционировала нефтяная электростанция. Затем внутри разместили большое количество картин и скульптур. Здесь находятся работы Пикассо, Дали, Уоргол и Ротко. Все экспозиции размещаются в хронологическом порядке и по тематическим разделам.

Вход свободный. Но, чтобы точно посетить выставку, лучше забронировать билет заранее.

Колесо обзозрения

Его построили еще в 2000 году. На сегодняшний день оно самое большое в мире. Время вращения длится 30 минут. Здесь открывается невероятная панорама на окраины и водоемы. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее заказать билеты онлайн.

Рекомендуем сходить к локации вечером. Лучи света от прожекторов делают атмосферу еще более сказочной.

Кстати, во время празднования Нового Года "Лондонский глаз" исполняет незаурядную роль. На конструкцию устанавливают пиротехнику. Когда часы пробьют 12-е, начинается потрясающее шоу.

"Глобус"

Реконструкция оригинального театра, где впервые ставились пьесы Шекспира. В 1613 году здание сгорело, но впоследствии его перестроили. Сооружение расположено неподалеку от начального местоположения.

Архитекторы пытались воспроизвести каждую деталь максимально приближенно к оригиналу. Не поверите, но во время спектакля можно не только громко выражать свои эмоции, но и кричать и освистывать артистов.

Недалеко от "Глобуса" находится большой музей-парк, посвященный драматургу. Здесь туристов ждут ценные экспонаты: личные вещи поэта, костюмы и их труды.

"Dare Skywalk"

Если не боитесь высоты – направляйтесь к этой достопримечательности. Здесь можно прогуляться по узкой стеклянной дорожке, которая располагается на высоте 88 футов.

Кстати, развлечение доступно и для детей, достигших 10-летнего возраста. Но только в сопровождении взрослых. Находится локация на территории современного футбольного стадиона Тоттенхэм Готспур.

Здесь также лучше бронировать билеты заранее.

Военный музей Черчилля

Подземное логово, где проводились политические собрания во время Второй мировой войны. Комната Карт выглядит точно так же, как тогда, когда ее в последний раз покинули. К экскурсии прилагается аудиогид. Это позволяет получить дополнительные представления об операциях того времени.

Небоскреб Шард

Он был построен к открытию Олимпийских игр 2012 года. Стеклянная пирамида поднимается к небу на целых 310 метров. Здесь размещаются офисы, гостиницы, зона отдыха и частные апартаменты. Смотровая площадка находится на 70 этаже. С нее открывается невероятный вид на Лондон.

Интересные факты

Туристический город – родина многих литературных гениев. Здесь жили и работали Уильям Шекспир и Чарльз Диккенс.

В Лондоне была построена крупнейшая городская библиотека на Земле. В ней хранится более 150 миллионов экспонатов, включая рукописи книг и прочее.

Через город проходит Гринвицкий меридиан. Именно его используют в качестве стандартной нулевой линии для измерения времени.

Великобритания готова принимать туристов и удивлять историей и архитектурой. Поэтому пакуйте чемоданы и отправляйтесь в незабываемое путешествие.

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