Что нужно знать женщинам-туристкам в Египте: главные советы

Хотя Египет отличается среди своих соседей относительно либеральными взглядами, он все же остается мусульманской страной. А значит туристам и особенно туристкам, которые хотят посетить эту колыбель цивилизации, стоит придерживаться определенных правил.

Главные рекомендации для тех, кто собирается в путешествие к берегам Красного моря, величественного Нила и к древним пирамидам, собрало издание Lonely Planet. Его эксперты предупредили, что Египет может быть специфическим направлением для женщин-путешественниц, особенно для тех, кто отдыхает в одиночестве. Вот что стоит помнить, если вы хотите насладиться прелестями страны сполна.

Стоит ли женщинам ездить в Египет в одиночестве

Египет не очень хорошо подготовлен к соло-путешествиям. Среди сложностей – отсутствие указателей на древних объектах и общественный транспорт, который может быть переполненным, медленным и сложным в использовании, если вы не говорите по-арабски. Поэтому, если не хотите заблудиться, выбирайте экскурсию с гидом. Это избавит вас от необходимости планировать логистику и позволит вам лучше узнать историю храмов и гробниц.

Хотя интересные достопримечательности разбросаны практически по всей стране, большинство туров включают в свои маршруты одни и те же исторические места. Поэтому заложите время на то, чтобы увидеть Каир с его пирамидами и храмы Луксора и Асуана с помощью гида, а потом еще и побродить по неизведанным тропам самостоятельно, когда начнете немного ориентироваться на местности.

Какую одежду стоит носить женщинам в Египте

Хотя египтяне относятся к внешнему виду туристок довольно лояльно, Египет – это все же мусульманская страна, а значит здесь следует придерживаться определенной скромности во внешнем виде. Покрывать голову платком совсем не обязательно, а вот прикрыть одеждой колени, руки и декольте будет вполне уместным.

Если же вы соберетесь посетить мечеть, дресс-код становится еще более строгим. Женская одежда должна закрывать щиколотки и запястья и здесь уже понадобится платок. Если у вас нет своего, вы сможете взять платок напрокат на месте.

А вот на курортах можно свободно ходить в шортах и сарафанах. Хотя появляться в ресторан или разгуливать по лобби отеля в одном лишь купальнике все же не стоит.

Как передвигаться в городе

В Египте работают такие приложения для вызова такси, как Uber, Careem и InDrive. Это существенно упрощает передвижение по городам и избавляет от необходимости торговаться с таксистами. С помощью этих приложений вы можете поделиться своим местоположением с друзьями и семьей для большей безопасности. Впрочем, независимо от того, какой тип такси вы выберете, всегда садитесь на заднее сиденье.

В каирском метро есть вагоны только для женщин, которые обычно менее переполнены, чем смешанные вагоны. В других видах общественного транспорта старайтесь садиться рядом с женщиной. Избегайте поездок в час пик. Микроавтобусы, курсирующие по египетским городам, в это время переполнены пассажирами и женщины, особенно не местные, могут стать в такой обстановке жертвами домогательств. При этом вы мало что сможете сделать, чтобы избежать чьего-то внимания.

Лучшие места для женщин-путешественниц в Египте

Египетские отели и курорты гостеприимно принимают женщин-путешественниц. Если вы планируете путешествие в Египет с ограниченным бюджетом, в Каире, Луксоре и Асуане есть хорошие хостелы. Но проявите осторожность и заранее ознакомьтесь с отзывами, чтобы не попасть в сомнительное место. Изучите путеводители и комментарии в интернете или попросите показать вам номер перед бронированием.

Международные гостиничные сети все активнее открывают свои объекты в Каире, Луксоре, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В центре Каира, в частности, представлен широкий выбор бутик-отелей среднего и высокого класса.

Выход на улицу после наступления темноты

Из-за жаркого пустынного климата Египта, активная жизнь здесь начинается именно после захода солнца. Поэтому курортные города предлагают немало именно ночных развлечений. Особенно шумными улицы становятся во время священного месяца Рамадан, когда мусульмане днем соблюдают пост, а ночью могут есть и пить.

В оживленных районах полных туристов городов обычно безопасно находиться на улице после наступления темноты. Особенно если это улицы, где сосредоточено большое количество баров и ночных клубов. Туристки могут свободно посещать эти заведения и даже заказать алкоголь.

В некоторых кафе и местных барах, как правило, отдыхают только мужчины, поэтому их лучше избегать, если у вас нет компании. Если вы пытаетесь выбрать, присмотритесь, сидят ли за столиками бара или кафе местные женщины и смешанные компании друзей. Если да, то смело заходите внутрь.

Ситуация с домогательствами

К сожалению, путешественницы часто подвергаются домогательствам в Египте. Чаще всего местные мужчины могут начать разглядывать вас или кричать что-то вслед. Чтобы уменьшить вероятность таких неприятностей, одевайтесь в город скромно. Полностью это вас не защитит, но неприятного внимания точно станет меньше.

Лучший способ справиться с оскорбительными криками и пристальными взглядами – это игнорировать их и продолжать идти. Хотя такое поведение египетских мужчин раздражает, оно, как правило, не представляет угрозы. Более серьезные домогательства, такие как слежка или приставания в многолюдных общественных местах, могут случаться, но это скорее исключение чем правило.

Другой вид неприятностей в Египте — и очень серьезный — исходит от продавцов сувениров, которых можно встретить возле главных туристических достопримечательностей, а также от таксистов, капитанов прогулочных лодок и владельцев животных, которые предлагают покататься на своих верблюдах и лошадях. Имейте в виду, что если вы проявите хоть малейший интерес или возьмете что-то с полки, от их внимания будет сложно избавиться, и они могут начать преследовать вас, если торговля идет вяло. Если вы не заинтересованы и игнорировать их внимание невозможно, будьте прямолинейны и скажите "нет". Хотя давление может казаться огромным, все же отстаивание своих границ является действенным методом.

Хотя Египет – не самое удобное место для женщин-путешественниц, плюсы, безусловно, перевешивают минусы. Вы сможете увидеть одни из древнейших памятников человечества, отдохнуть в прекрасном климате, насладиться чрезвычайным Красным морем и наесться дешевых фруктов.

