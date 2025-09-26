Что не стоит делать на курортах 'все включено': памятка для туристов

Курорты "все включено" обещают беззаботный отдых, где все – от еды до развлечений – уже включено в стоимость. Однако чтобы действительно насладиться отпуском и получить максимум от своих расходов, важно знать несколько ключевых правил.

Неправильные предположения или неосведомленность могут привести к упущенным возможностям или даже дополнительным расходам. Например, не все услуги, такие как спа, входят в базовый пакет, а некоторые рестораны требуют предварительного бронирования.

В Fodor's Travel подсказали, как сделать отдых комфортным и насыщенным. От правильного планирования до понимания местных традиций – вот советы, которые обеспечат идеальный отпуск.

Предполагать, что спа-услуги бесплатны

При регистрации вам выдадут карту курорта и расписание активностей, где слово "включено" будет звучать часто, но это не касается спа-услуг. Массажи или процедуры обычно оплачиваются отдельно, но стоит спросить о скидках в будни или возможность бесплатного доступа к спа-бассейнов. Эти зоны, как правило, тихие и свободные от детей, что идеально для релакса. Всегда уточняйте условия, чтобы избежать неожиданных расходов.

Ограничиваться только буфетом

Буфет на курорте привлекает разнообразием блюд, но ограничиваться только им – ошибка. Все рестораны на территории, включая изысканные заведения, такие как суши-бар или стейк-хаус, входят в стоимость вашего пребывания. Еда в таких заведениях часто качественнее, а сервис – более персонализированный. Попробуйте различные рестораны, чтобы почувствовать весь спектр гастрономических возможностей курорта.

Игнорировать обслуживание в номере

На обычных курортах доставка еды в номер стоит дорого из-за дополнительных сборов, но на "все включено" она часто входит в цену определенных категорий номеров. Меню обычно включает те же блюда, которые подают в ресторанах или буфете. Наслаждайтесь завтраком с вафлями или вечерним десертом в номере, ведь эта услуга доступна круглосуточно, добавляя удобства вашему отдыху.

Пропускать фитнес-занятия

Большинство фитнес-классов на курорте бесплатные, хотя некоторые могут иметь дополнительную плату, поэтому проверяйте расписание и условия. Занятия, такие как йога на пляже или HIIT у моря, добавляют уникального опыта. Поскольку места ограничены, бронируйте заранее и соблюдайте политику отмены, чтобы не занимать место других.

Ходить в рестораны без бронирования

Несмотря на большое количество ресторанов на курорте, популярные заведения быстро заполняются. Если вы решите посетить, например, рыбный ресторан в вечернее время без предварительного бронирования, вас могут не пустить. В первый же день или во время регистрации спланируйте график ужинов и забронируйте столики – персонал с радостью поможет.

Оставаться только на территории курорта

Курорты "все включено" расположены в живописных местах, поэтому не ограничивайтесь их территорией. За пределами отеля ждут уникальные природные и культурные достопримечательности. Обратитесь к консьержу, чтобы организовать экскурсию с гидом, который заберет вас прямо с курорта. Пропускать местную культуру, ограничиваясь лишь коктейльными мастер-классами, значит упускать шанс на настоящее погружение.

Не исследовать атмосферу курорта

Перед бронированием важно понять, соответствует ли курорт вашим ожиданиям: семейный отдых с аквапарком или романтический отпуск без детей. Просмотрите сайт курорта или соцсети: если там много фото семей, это место для детей, а если пары на пляже – для романтики. Некоторые курорты предлагают отдельные зоны для семей и взрослых, что позволяет выбрать идеальный вариант. Неправильный выбор может испортить впечатление от отпуска.

Не оставлять чаевые

Хотя чаевые могут не входить в стоимость пакета "все включено", их оставление является важной частью благодарности за качественный сервис. В номерах часто есть конверты для чаевых горничным или QR-коды для цифровых платежей. В ресторанах добавляйте чаевые к счетам, которые подписываете для учета. Узнайте о местных традициях чаевых во время регистрации, чтобы избежать неловких ситуаций.

Игнорировать водные виды спорта

На пляжных курортах оборудование для водных видов спорта, например каяки или снаряжение для снорклинга, обычно включено в стоимость. Некоторые активности, например катание на катамаране, могут требовать дополнительной оплаты или сопровождения гида, поэтому уточняйте детали. Если вы новичок, присоединяйтесь к групповым занятиям, чтобы попробовать что-то новое безопасно и весело.

Чрезмерно увлекаться напитками в первый вечер

После долгого путешествия соблазн расслабиться с коктейлем понятен, но чрезмерное употребление алкоголя в первый вечер может испортить впечатление. Бесплатные напитки не означают, что стоит терять контроль. Проведите первый вечер, наслаждаясь атмосферой курорта с легким коктейлем, чтобы сохранить энергию для остальной части отпуска.

Не проверять ежедневное расписание

Курорты предлагают не только спорт, но и культурные мероприятия, например мастер-классы по местным танцам или кулинарные занятия. Информация о них доступна в расписании, через приложение курорта, на экранах или даже в ресторанах. Следите за объявлениями, чтобы не пропустить уникальные события, например, сеанс звуковой терапии или коктейльный класс, которые добавят вашему отпуску незабываемых моментов.

