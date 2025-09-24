Где провести отпуск в октябре: самые теплые направления в Европе

Осень вступает в свои права, но многим из нас все равно не хватило целого лета, чтобы насладиться теплом. Догнать его можно, отправившись в путешествие.

Где в Европе можно найти летнее тепло даже в октябре, рассказало издание Express. Его эксперты собрали семь направлений, куда можно отправиться на отдых этой осенью, не покидая пределов континента.

Лансароте, Канарские острова, Испания (26,8 °C)

В октябре на острове Лансароте еще достаточно жарко: средняя максимальная температура воздуха составляет 26,8 °C. Это самое тёплое направление в списке, так что оно подойдёт тем, кто любит понежиться под солнышком на песчаном пляже. Октябрь на острове проходит почти без дождей, что делает его идеальным временем для походов, посещения местных рынков и виноградников, а также занятий водными видами спорта без летней суеты.

Кипр (26,7 °C)

На втором месте по теплу — Кипр, в частности Пафос, где температура достигает 26,7 °C, а солнце светит около 10 часов в день. Море тоже теплое — около 24 °C, поэтому купаться можно без проблем. Осенью туристов меньше, поэтому археологические памятники и гастрономические фестивали можно посетить без толп.

Гран-Канария, Канарские острова, Испания (26,4 °C)

В октябре Гран-Канария предлагает теплую, солнечную и сухую погоду со средней температурой 26,4 °C. Остров может похвастаться 235 километрами побережья и 95 километрами золотых пляжей — настоящий рай для осеннего отдыха. Осенью здесь меньше туристов, а популярными занятиями становятся походы, сбор каштанов, водные виды спорта и пляжный релакс.

Кос, Греция (26 °C)

Остров Кос в Эгейском море известен живописными пляжами и богатой историей. В октябре температура здесь достигает 26 °C, солнце светит около 8 часов в день. Иногда случаются дожди, поэтому пригодится легкая куртка. Осенью Кос значительно спокойнее, чем летом, что создает отличные условия для экскурсий. Можно съездить на соседний Нисирос, чтобы увидеть вулкан, посетить живописные деревни или просто отдохнуть на пляже.

Мальта (24,8 °C)

В октябре средняя температура на Мальте составляет 24,8 °C, хотя вечера становятся прохладнее. Дождей немного больше, чем летом, поэтому лучше иметь при себе легкую куртку. Осень — отличное время для прогулок вдоль Динглийских утесов и наслаждения побережьем. В октябре столица Валлетта принимает несколько фестивалей, среди которых Notte Bianca и мировой музыкальный фестиваль TRAKAFEST.

Алгарве, Португалия (23,2 °C)

Алгарве в октябре дарит мягкое тепло — около 23 °C днем, но вечером температура может падать до 14 °C. Здесь больше солнечных дней в году, чем в Калифорнии. Из интересных мест стоит посетить старый город Фару, исторический Лагос с его архитектурой и пляжами Прая Донна Ана и Понта да Пиедайде, а также Тавиру с ее замком и римским мостом. Побережье, свежая рыба и ощущение истории — главные прелести этого региона.

Рим, Италия (22,4 °C)

В октябре средняя температура в Риме составляет около 22 °C, а солнце светит по 8 часов в день. Это идеальное время для тех, кто хочет совместить прогулки по городу с теплом осеннего солнца. Туристов в Вечном городе меньше, чем летом, поэтому известные достопримечательности можно осматривать без давки. К тому же неподалеку от Рима, в городке Сориано-дель-Чимино, именно в октябре проходит праздник каштанов Sagra delle Castagne.

