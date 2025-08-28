Через сколько дней отпуска туристы начинают скучать по дому: исследование
Отпуск обычно ассоциируется с отдыхом и приятными впечатлениями. Однако, как показал новый опрос, далеко не все туристы способны полностью отказаться от домашних привычек.
Уже через несколько дней многие туристы начинают скучать по дому. Эксперты объясняют: даже на фоне новых впечатлений и комфорта курортов люди нередко испытывают потребность в привычных вещах и собственном пространстве. Детали рассказало издание Mirror.
Что показал опрос
Уже через несколько дней многие начинают скучать по собственной кровати, любимому дивану или даже привычному вкусу чая.
Согласно результатам исследования:
- 46% туристов признались, что на отдыхе им не хватает домашнего уюта;
- 31% берут с собой в чемодан пакетики чая;
- 27% не расстаются даже с собственными полотенцами;
- некоторые настолько привязаны к бытовым мелочам, что пакуют в отпуск собственную подушку.
Когда появляется ностальгия по дому
По словам психологов, ощущение тоски по дому может возникать уже на второй–третий день путешествия, когда первоначальные эмоции от перелета и новых впечатлений утихают. Особенно остро это чувствуют люди, для которых важны устоявшиеся ритуалы: привычный чай, телевизионные программы или домашняя атмосфера.
"Часто считают, что отпуск – это сплошное расслабление, но реальность другая. Стресс в аэропорту, переживания из-за багажа, а также отсутствие собственного пространства могут быстро вызвать желание вернуться домой", – объясняет эксперт Келли.
Хотя путешествия открывают новые горизонты, домашний комфорт остается незаменимым. И чем дольше длится отпуск, тем больше шансов, что турист начнет ностальгировать по привычной среде.
