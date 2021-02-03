Браки, которые начались со знакомства в Интернете, оказались крепче

Не так давно представители Чикагского университета опросили порядка 19 тысяч человек, которые женились в течение последних 5-7 лет. Оказалось, что более 30% опрошенных людей познакомились со своей будущей парой в интернете. Интересно, что в офлайне число знакомств, которые в итоге привели к браку, ощутимо меньше. Около 20% пар познакомились на работе, 19% — через общих друзей, 11% были знакомы еще со школы, а менее 10% встретились в барах, клубах и т.д.

Что еще интереснее — браки пар, познакомившихся в Сети, распадаются лишь в 6% случаев. А вот "офлайн-пары" — в 8%.

Главные плюсы онлайн-знакомств

Уже не первый год проводятся исследования, цель которых — найти все закономерности между онлайн-знакомствами и прочностью семейных уз. Специалисты выделяют несколько главных факторов:

Более высокая заинтересованность пользователей сайтов знакомств в серьезных отношениях, чем у тех, кто знакомится случайно. Колоссальный выбор потенциальных партнеров, что позволяет найти наиболее подходящую пару для себя. Возможность хорошо узнать человека еще до реального свидания и сложить о нем объективное мнение.

Кстати, есть еще одно интересное наблюдение. Согласно опросам и статистике менее всего удовлетворены браком пары, которые познакомились в барах, клубах и на свиданиях вслепую.

Остается один важный вопрос: где лучше всего знакомиться в интернете?

Сайты и приложения знакомств

Главное преимущество таких площадок — они первоначально заточены именно под поиск пары для отношений. Среди самых популярных сайтов и приложений можем назвать следующие:

Tinder — всемирно известное приложение, особенно среди молодежи. Его принцип строится на взаимных симпатиях. Вы видите на экране фотографии других пользователей и указываете, нравится вам человек или нет. И если ваши симпатии совпадут, Тиндер предложит начать общение.

Match.com — один из первых дейтинг-сайтов, который работает уже более 25 лет и популярен в десятках стран. С его помощью, как говорят создатели, появилось минимум несколько миллионов новых пар.

OkCupid — это дочерний сайт Match.com, но с рядом интересных особенностей. Например, здесь вы можете детально заполнить собственный профиль, задать параметры поиска пары, а также указать цели знакомства: дружба, долгосрочные отншения, прочее.

Эти и другие площадки пользуются огромной популярностью в мире. Но не у каждого современника есть время регистрироваться, заполнять профиль, уделять много времени поиску пары. И для них тоже есть отличное решение.

Онлайн видеочаты

Принцип большинства видео чатов сводится к тому, что они соединяют вас с другим случайным пользователем. При этом регистрироваться и заполнять профиль не потребуется. Начать общение можно буквально в один клик.

Советуем обратить внимание на следующие видеочаты:

Omegle. Первая в истории классическая чатрулетка, которой уже более десяти лет. Функционал у сайта базовый — система просто соединяет вас со случайным собеседником. Настроек минимум. Можно выбрать язык общения, текстовый или видеочат и указать свои интересы. Chatrandom. Во многом напоминает Omegle, однако предлагает несколько полезных дополнительных функций. Например, здесь вы можете указать пол и геолокацию собеседника для поиска. Соответственно, шансы на реальную встречу в будущем увеличиваются. CooMeet. Очень популярный онлайн видеочат среди мужчин. А все потому, что CooMeet позволяет общаться исключительно с девушками, заводить перспективные знакомства или просто флиртовать. Если хотите сэкономить время на поиски, это отличный вариант.

Видеочаты — отличный выбор для тех, кто хочет знакомиться быстрее, общаться больше и узнавать множество новых людей. Здесь всего за час вы можете поговорить с десятком самых разных собеседников.

Лет 10-20 назад онлайн знакомства воспринимались как что-то странное и совершенно бесперспективное. Сейчас же все изменилось. Знакомства в Сети стали не просто нормой. Они оказались куда более успешными, чем в реальной жизни. И мы считаем, что это отличная тенденция.