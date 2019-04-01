"Ждут невозможного": Казарин предрек трагедию будущему президенту Украины

Новоизбранный президент Украины в любом случае окажется под шквалом критики народа, который будет от него требовать невозможного.

Такое мнение выразил украинский журналист Павел Казарин в своем видеоблоге для "Крым. Реалии", которым он поделился в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто бы ни стал президентом страны — ему придется непросто. Украинский избиратель считает главными проблемами рост цен, тарифы и войну на Донбассе. Но ни одну из этих проблем президент решить не может", — считает Казарин.

Порошенко и Зеленский

Журналист объяснил это тем, что, во-первых, экономика является вотчиной премьер-министра, во-вторых, управлять ценами государство не может, а в-третьих, тарифы в стране изначально были занижены, и только теперь выходят на рыночный уровень.

"А еще любой обитатель Банковой не в силах остановить войну. Он может ее только проиграть, потому что прекратить войну может лишь тот, кто ее начал, — Кремль. В этом и состоит трагедия будущего президента Украины. Избиратель ждет от него невозможного. А то, что президенту по силам, не пользуется спросом. Кто бы ни победил, он станет антигероем сразу после инаугурации", — резюмировал Казарин.

"Кто бы ни стал президентом страны – ему придется непросто. Украинский избиратель считает главными проблемами рост цен, тарифы и войну на Донбассе. Ни одну из этих проблем президент решить не в состоянии".



Смотрим новый блог Павла Казарина pic.twitter.com/fOOkJ4ULn0 — Крым.Реалии (@krymrealii) 1 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине. Кроме того, он подчеркнул, что надеется на победу "партии мира".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!