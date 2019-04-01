МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Ждут невозможного": Казарин предрек трагедию будущему президенту Украины

6.6тЧитать материал на украинском

Новоизбранный президент Украины в любом случае окажется под шквалом критики народа, который будет от него требовать невозможного.

Такое мнение выразил украинский журналист Павел Казарин в своем видеоблоге для "Крым. Реалии", которым он поделился в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто бы ни стал президентом страны — ему придется непросто. Украинский избиратель считает главными проблемами рост цен, тарифы и войну на Донбассе. Но ни одну из этих проблем президент решить не может", — считает Казарин.

Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

Новости
Портников назвал главный феномен выборов президента-2019 в Украине

Журналист объяснил это тем, что, во-первых, экономика является вотчиной премьер-министра, во-вторых, управлять ценами государство не может, а в-третьих, тарифы в стране изначально были занижены, и только теперь выходят на рыночный уровень.

"А еще любой обитатель Банковой не в силах остановить войну. Он может ее только проиграть, потому что прекратить войну может лишь тот, кто ее начал, — Кремль. В этом и состоит трагедия будущего президента Украины. Избиратель ждет от него невозможного. А то, что президенту по силам, не пользуется спросом. Кто бы ни победил, он станет антигероем сразу после инаугурации", — резюмировал Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов в Украине. Кроме того, он подчеркнул, что надеется на победу "партии мира".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Павел Казарин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
3
Смешно
26
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Все, что надо настоящему президенту Украины делать так это гарантировать исполнение Конституции, ст.5 где заявлена демократия и что народ власть прежде всего. Но именно этого ВСЕ президенты что были как раз и не делали. Народ Украины по сей день лишен официального определения на счёт того, что собой представляет. А кто в роли неопределенного явления тот властью являться НЕ МОЖЕТ, любой кто никто не власть. То есть, В УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ В СОСТОЯНИИ БЫТЬ ГАРАНТАМИ КОНСТИТУЦИИ! А раз гарантировать статьи Конституции некому, то народ бесправен, упыри и вурдалаки из людей кровь пьют и их никто не останавливает. Вот где трагедия на весь мир, так что не надо за лицемеров беспокоиться то как им сложно дурака включать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Camen Victor
Camen Victor
Шо ты гонишь. Управлять ценами наверх, могут, а вниз не могут? Вранье повсеместное.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Украинские нацыки ваще в анусе и не могут сообразить - шо теперь делать ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения