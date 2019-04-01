"Чекають неможливого": Казарін передбачив трагедію майбутньому президентові України

Новообраний президент України в будь-якому випадку опиниться під шквалом критики народу, який буде від нього вимагати неможливого.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі для "Крим. Реалії", яким він поділився у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хто б не став президентом країни — йому доведеться непросто. Український виборець вважає головними проблемами зростання цін, тарифи і війну на Донбасі. Але жодну з цих проблем президент вирішити не може", — вважає Казарін.

Порошенко і Зеленський

Журналіст пояснив це тим, що, по-перше, економіка є вотчиною прем'єр-міністра, по-друге, керувати цінами держава не може, а по-третє, тарифи в країні від початку були занижені, і тільки тепер виходять на ринковий рівень.

"А ще будь-який мешканець Банкової не здатний зупинити війну. Він може її тільки програти, тому що припинити війну може лише той, хто її почав, — Кремль. У цьому і полягає трагедія майбутнього президента України. Виборець чекає від нього неможливого. А те, що президенту під силу, не користується попитом. Хто б не переміг, він стане антигероєм одразу після інавгурації", — підсумував Казарін.

"Хто б не став президентом країни – йому доведеться непросто. Український виборець вважає головними проблемами зростання цін, тарифи і війну на Донбасі. Жодну з цих проблем президент вирішити не в змозі".



Дивимося новий блог Павла Казаріна pic.twitter.com/fOOkJ4ULn0 - Крим.Реаліі (@krymrealii) 1 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не буде нікого вітати з виходом у другий тур президентських виборів в Україні. Крім того, він наголосив, що сподівається на перемогу "партії миру".

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