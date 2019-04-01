МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Чекають неможливого": Казарін передбачив трагедію майбутньому президентові України

6.6тЧитати матеріал російською

Новообраний президент України в будь-якому випадку опиниться під шквалом критики народу, який буде від нього вимагати неможливого.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі для "Крим. Реалії", яким він поділився у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хто б не став президентом країни — йому доведеться непросто. Український виборець вважає головними проблемами зростання цін, тарифи і війну на Донбасі. Але жодну з цих проблем президент вирішити не може", — вважає Казарін.

Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

Новини
Портников назвав головний феномен виборів президента-2019 в Україні

Журналіст пояснив це тим, що, по-перше, економіка є вотчиною прем'єр-міністра, по-друге, керувати цінами держава не може, а по-третє, тарифи в країні від початку були занижені, і тільки тепер виходять на ринковий рівень.

"А ще будь-який мешканець Банкової не здатний зупинити війну. Він може її тільки програти, тому що припинити війну може лише той, хто її почав, — Кремль. У цьому і полягає трагедія майбутнього президента України. Виборець чекає від нього неможливого. А те, що президенту під силу, не користується попитом. Хто б не переміг, він стане антигероєм одразу після інавгурації", — підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не буде нікого вітати з виходом у другий тур президентських виборів в Україні. Крім того, він наголосив, що сподівається на перемогу "партії миру".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Павло Казарін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
3
Смішно
26
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Все, что надо настоящему президенту Украины делать так это гарантировать исполнение Конституции, ст.5 где заявлена демократия и что народ власть прежде всего. Но именно этого ВСЕ президенты что были как раз и не делали. Народ Украины по сей день лишен официального определения на счёт того, что собой представляет. А кто в роли неопределенного явления тот властью являться НЕ МОЖЕТ, любой кто никто не власть. То есть, В УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ В СОСТОЯНИИ БЫТЬ ГАРАНТАМИ КОНСТИТУЦИИ! А раз гарантировать статьи Конституции некому, то народ бесправен, упыри и вурдалаки из людей кровь пьют и их никто не останавливает. Вот где трагедия на весь мир, так что не надо за лицемеров беспокоиться то как им сложно дурака включать
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Camen Victor
Camen Victor
Шо ты гонишь. Управлять ценами наверх, могут, а вниз не могут? Вранье повсеместное.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Украинские нацыки ваще в анусе и не могут сообразить - шо теперь делать ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки