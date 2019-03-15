МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Війна з РФ: Гриценко розповів, як допоміг в обороні України

1.2тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів про свій внесок в оборону України від російської агресії.

В ефірі ObozTV політик зазначив, що участь в обороні може полягати "не тільки в тому, щоб сидіти в окопі з автоматом".

На запитання глядачів, чому він, досвідчений офіцер, нібито не брав участі в обороні країни, Гриценко відповів: "Досвідчений офіцер взяв участь в обороні країни, але оборона країни — це не тільки сидіти в окопі і стріляти. Навіть під час Другої світової війни людей мого віку не брали на фронт, хоча потрібні були десятки мільйонів".

Новини
Гриценко: я як президент не сприйматиму команд — не тільки Путіна

"Мій син пішов і виконав свій обов'язок. Я його не ховав. Але я набагато більше користі міг принести на тому рівні, де я працював. Працюючи з перших днів із ключовими дипломатами, забезпечив обмін розвідданими. Солдат в окопі цього не міг зробити", — зазначив політик.

"Ми змогли налагодити швидкий випуск без державних коштів цифрових карт — оновлених, сучасних, з використанням супутникових технологій, які одразу з коліс пішли до спецназу, і це зберегло життя дуже багатьох. Я тоді був народним депутатом, і перші 5 млрд грн коштів, які пішли на армію, ми змогли спрямувати саме на те, що треба солдату. Це участь у вирішенні завдань оборони", — розповів Гриценко.

Війна з РФ: Гриценко розповів, як допоміг в обороні України

gp.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко також дав відповідь критикам, які звинувачують його у розвалі української армії під час перебування міністром оборони.

Програму "Гостре питання" дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Генералы и постарше его воевали и гибли а он такой боей невидимого фронта, таскал разведданые не выходя из здания парламета и лично своим голосованием наладил создание цифровых карт. Герой да и только. Но будучи министром обороны почему то не заботился о ращведданных и картах, а о том как раздерибанить армию и уменьшить ее финансирование.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки