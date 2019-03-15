Війна з РФ: Гриценко розповів, як допоміг в обороні України

Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів про свій внесок в оборону України від російської агресії.

В ефірі ObozTV політик зазначив, що участь в обороні може полягати "не тільки в тому, щоб сидіти в окопі з автоматом".

На запитання глядачів, чому він, досвідчений офіцер, нібито не брав участі в обороні країни, Гриценко відповів: "Досвідчений офіцер взяв участь в обороні країни, але оборона країни — це не тільки сидіти в окопі і стріляти. Навіть під час Другої світової війни людей мого віку не брали на фронт, хоча потрібні були десятки мільйонів".

"Мій син пішов і виконав свій обов'язок. Я його не ховав. Але я набагато більше користі міг принести на тому рівні, де я працював. Працюючи з перших днів із ключовими дипломатами, забезпечив обмін розвідданими. Солдат в окопі цього не міг зробити", — зазначив політик.

"Ми змогли налагодити швидкий випуск без державних коштів цифрових карт — оновлених, сучасних, з використанням супутникових технологій, які одразу з коліс пішли до спецназу, і це зберегло життя дуже багатьох. Я тоді був народним депутатом, і перші 5 млрд грн коштів, які пішли на армію, ми змогли спрямувати саме на те, що треба солдату. Це участь у вирішенні завдань оборони", — розповів Гриценко.

gp.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко також дав відповідь критикам, які звинувачують його у розвалі української армії під час перебування міністром оборони.

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