"В Україні влаштували ґвалт!" Лукашенко пояснив заяву про Зеленського та Порошенка

Президента Білорусі Олександра Лукашенка дуже здивувала бурхлива реакція України на його слова про перемогу чинного глави держави Петра Порошенка на виборах.

"Я сказав те, що думаю. Якщо ти не знаєш, за кого голосувати — не голосуй. Навіщо ти голосуєш, навіщо ризикуєш?" — сказав Лукашенко 9 квітня під час поїздки до Мінської області, передає БЕЛТА.

Як відомо, напередодні лідер Білорусі дав інтерв'ю турецькому агентству "Анадолу", в якому висловився про вибори в Україні. Він порадив українським виборцям не йти на вибори, якщо вони хочуть голосувати за когось із кандидатів на знак протесту. При цьому Лукашенко висловив упевненість, що переможе все ж таки Порошенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко Известия

"Ні, він (кажуть. — Ред.) Порошенка підтримує. Неначе Порошенко мій друг, а Зеленський ворог... Ґвалт влаштували!" — відреагував білоруський лідер, додавши, що не висловлював підтримки жодному з кандидатів.

Він нагадав, що зараз Зеленського активно "гамселять" і в Україні, і в Росії. "А що, актор не може бути президентом?" — запитав Лукашенко. Як приклад він навів колишнього президента США Рональда Рейгана, який до початку політичної кар'єри теж був актором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися неофіційні результати соцопитування українців, згідно з якими розрив між Зеленським і Порошенком істотно збільшився.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!