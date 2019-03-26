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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Тимошенко заговорила об объединении с Гриценко: что известно

2.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко заявила, что готова к объединению с другим кандидатом — Анатолием Гриценко.

"Было бы прекрасно быть с Анатолием Гриценко в одной демократической команде после политических гонок", — сказала она в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Политик заверила, что это будет цивилизованное европейское сотрудничество или цивилизованная европейская конкуренция.

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Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко

Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко

Скриншот с видео

"Я думаю, что Анатолий Гриценко — это серьезный политик, достаточно умный человек. И может быть по-разному: мы можем после всех политических гонок с ними быть или вместе, в одной демократической команде (это было бы прекрасно), или мы можем быть оппонентами", — пояснила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса Центра социального инжиниринга "РАНД", лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко имеет высокие шансы пройти во второй тур выборов президента в Украине. При этом он со значительным отрывом может опередить своих главных конкурентов — действующего президента Петра Порошенко и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

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Персоны
Юлия ТимошенкоАнатолий Гриценко
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ни фига себе...Обощреватель разрешил прокомментировать воровку)))))а что грицай таврический??? Он же еще вчера поливал эту дуру отборной грязной грязью..гавном
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