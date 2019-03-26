Тимошенко заговорила про об'єднання з Гриценком: що відомо

Кандидат у президенти України, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що готова до об'єднання з іншим кандидатом — Анатолієм Гриценком.

"Було би чудово бути з Анатолієм Гриценком в одній демократичній команді після політичних гонок", — сказала вона в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Політик запевнила, що це буде цивілізована європейська співпраця або цивілізована європейська конкуренція.

Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко Скріншот з відео

"Я думаю, що Анатолій Гриценко — це серйозний політик, досить розумна людина. І може бути по-різному: ми можемо після всіх політичних гонок з ним бути або разом, в одній демократичній команді (це було б прекрасно), або ми можемо бути опонентами", — пояснила Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування Центру соціального інжинірингу "РАНД", лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко має високі шанси пройти до другого туру виборів президента в Україні. При цьому він зі значним відривом може випередити своїх головних конкурентів — чинного президента Петра Порошенка і лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

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