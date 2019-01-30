Последний шанс: демократических кандидатов в президенты Украины призвали объединиться

Исполнительный директор Центра политико-правовых исследований Тарас Бойко и известный психиатр и диссидент Семен Глузман призвали демократических кандидатов в президенты Украины, а именно Анатолия Гриценко, Андрея Садового, Дмитрия Гнапа и Романа Бессмертного к открытым дебатам с целью налаживания диалога об объединении демократических сил.

Такое заявление прозвучало в эфире программы "Итоги дня" на телеканале ObozTV. Конечной датой таких дебатов было объявлено 10 февраля.

По словам гостей программы, это – крайняя точка для того, чтобы успеть аккумулировать тот ресурс, который дает идея единого кандидата от демократических сил. Сейчас со всеми названными политиками ведутся переговоры о времени и месте для дебатов.

Напомним, 19 декабря 2018 года в УКМЦ состоялась презентация Коалиции национального единства #SPILNO, куда входит более 20 представителей общественной среды, бизнеса и моральных авторитетов. Среди них Семен Глузман, Юлия Марушевская, Александра Дворецкая, Михаил Лев, Владимир Колинько, Мария Берлинская, Виолетта Москалу, Олег Михайлик и другие.

Целью Коалиции является добиться объединения демократических сил на президентских выборах 2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса с 31 декабря 2018 года.

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