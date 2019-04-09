Порошенко і Зеленського можуть замінити звірятами: спливли деталі дебатів

Якщо кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко не прийдуть на дебати в студію "Суспільного", то на екрані з'явиться нейтральний ролик, наприклад, зі звірятами.

Про це заявив глава Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія. За його словами, в бюджеті вже закладено кошти і підготовка до дебатів йде, передають "Крим.Реаліі".

"Всю роботу буде зроблено, вона вже є в кошторисі, з цим нічого не зробиш. Скасувати її теж не можна. Тобто в призначений час буде готова студія, модератор, все буде готово. На екрані, якщо жоден з кандидатів не з'явиться, у нас буде напоготові щось нейтрального характеру. Ну, наприклад, маленьке звірятко загортає своїми ручками що-небудь", - зазначив він.

"У той же час буде рухомий рядок ..." Вибачте, кандидат такий-то не з'явився на дебати", - додав Аласанія.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Він підкреслив, що дебати є "важливим політичною справою".

"Ми, таким чином, відзначаємо, що кандидат не дуже серйозно ставиться до такого формату як дебати", - зазначив Аласанія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останню п'ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами повинні відбутися в студії Національної громадської телерадіокомпанії України.

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