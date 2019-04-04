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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Почему Порошенко проиграл в первом туре? Названа скандальная причина

3.3тЧитать материал на украинском

Завоеванию лидерства в первом туре выборов действующему президенту Украины Петру Порошенко помешал коррупционный скандал в "Укроборонпроме".

Такое мнение выразил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире программы "Игра в классику" на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Это, как минимум, поставило кирпичик, из-за которого рейтинг Порошенко не мог расти. Отколоть камень, уже очень такой твердый, электората Порошенко было сложно этим расследованием, этим скандалом. Но обеспечить отсутствие роста это помогло", — сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Антипович считает, что высокий уровень поддержки шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента объясняется тем, что за него проголосовали избиратели, которые симпатизируют Святославу Вакарчуку.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Странно, я думал, что непрекращающаяся война на Донбассе.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну да. А мне яйца помешали стать Майей Плисецкой. :)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Так ведь продажность и предательство никого не украшает
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Юг Руси
Юг Руси
Ильчук Андрей, а кого он предал? Всё чётко под диктовку нациков! В начале срока он-же пытался что-то путнее сделать, нацикам не понравилось и они пообещали его люстрировать, Петька жидко обделался, и пошло и поехало - русский язык запретить, от церкви отделиться и тд и тп. Впрочем ты лучше меня знаешь, как нацики Петькой командуют.......
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