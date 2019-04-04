Почему Порошенко проиграл в первом туре? Названа скандальная причина

Завоеванию лидерства в первом туре выборов действующему президенту Украины Петру Порошенко помешал коррупционный скандал в "Укроборонпроме".

Такое мнение выразил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире программы "Игра в классику" на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Петр Порошенко

"Это, как минимум, поставило кирпичик, из-за которого рейтинг Порошенко не мог расти. Отколоть камень, уже очень такой твердый, электората Порошенко было сложно этим расследованием, этим скандалом. Но обеспечить отсутствие роста это помогло", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антипович считает, что высокий уровень поддержки шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента объясняется тем, что за него проголосовали избиратели, которые симпатизируют Святославу Вакарчуку.

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