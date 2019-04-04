Игрок вне поля: стало известно, кто "помог" Зеленскому выиграть первый тур

Высокий уровень поддержки шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента объясняется тем, что за него проголосовали избиратели, которые симпатизируют Святославу Вакарчуку.

Такое мнение выразил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире программы "Игра в классику" на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

"Они (Вакарчук и Зеленский. — Ред.) делили бы очень похожий электорат. И похожий он не потому, что Святослав Вакарчук имел первое место рейтинга во Львове, а Владимир Зеленский — в Днепре, не потому, что восток, запад. Они бы делили потому, что и тот, и другой являются новыми. А запрос на новые лица очень большой. Никакой идеологии. Перетекание электората Вакарчука в электорат Зеленского произошел стопроцентно", — уверен эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Павел Казарин выразил мнение, что новоизбранный президент Украины в любом случае окажется под шквалом критики народа, который будет от него требовать невозможного.

Также он не исключил, что Зеленский и Порошенко могут оказаться в равных условиях из-за неоправданных надежд избирателей.

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