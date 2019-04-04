Чому Порошенко програв у першому турі? Названа скандальна причина

Завоюванню лідерства в першому турі виборів чинному президенту України Петру Порошенку завадив корупційний скандал в "Укроборонпромі".

Таку думку висловив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі програми "Гра в класику" на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Петро Порошенко

"Це, щонайменше, поставило цеглинку, через яку рейтинг Порошенка не міг рости. Відколоти камінь, вже дуже такий твердий, електорату Порошенка було складно цим розслідуванням, цим скандалом. Але забезпечити відсутність зростання це допомогло", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антипович вважає, що високий рівень підтримки шоумена Володимира Зеленського в першому турі виборів президента пояснюється тим, що за нього проголосували виборці, які симпатизують Святославу Вакарчуку.

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