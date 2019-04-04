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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Чому Порошенко програв у першому турі? Названа скандальна причина

3.4тЧитати матеріал російською

Завоюванню лідерства в першому турі виборів чинному президенту України Петру Порошенку завадив корупційний скандал в "Укроборонпромі".

Таку думку висловив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі програми "Гра в класику" на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Це, щонайменше, поставило цеглинку, через яку рейтинг Порошенка не міг рости. Відколоти камінь, вже дуже такий твердий, електорату Порошенка було складно цим розслідуванням, цим скандалом. Але забезпечити відсутність зростання це допомогло", — сказав він.

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Дебати із Зеленським: Порошенко відповів на виклик

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антипович вважає, що високий рівень підтримки шоумена Володимира Зеленського в першому турі виборів президента пояснюється тим, що за нього проголосували виборці, які симпатизують Святославу Вакарчуку.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Странно, я думал, что непрекращающаяся война на Донбассе.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну да. А мне яйца помешали стать Майей Плисецкой. :)
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Так ведь продажность и предательство никого не украшает
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Юг Руси
Юг Руси
Ильчук Андрей, а кого он предал? Всё чётко под диктовку нациков! В начале срока он-же пытался что-то путнее сделать, нацикам не понравилось и они пообещали его люстрировать, Петька жидко обделался, и пошло и поехало - русский язык запретить, от церкви отделиться и тд и тп. Впрочем ты лучше меня знаешь, как нацики Петькой командуют.......
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