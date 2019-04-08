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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Никаких партнеров и близких!" Порошенко дал громкое обещание украинцам о новой команде

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае победы во втором туре на выборах главы государства больше не назначать своих партнеров и друзей.

Это заявление прозвучало в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в ответ на вопрос волонтера и основателя фонда "Повернись живим" Виталия Дейнеги. При этом Порошенко отказался назвать фамилии тех людей из окружения, которые стали "токсичными" для его кампании.

"Никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока", - сказал он, признав ошибки в кадровых назначениях "тех или иных фамилий".

Президент объявил, что в свою новую команду он наберет лидеров громад.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко так же объяснил, почему ветировал закон об импичменте.

Кроме того, он признался, что телерадиокомпания BBC заплатила ему 50 тысяч фунтов за лживую статью о встрече с лидером США Дональдом Трампом "за деньги".

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Витман Владимир
Витман Владимир
та ну тебя нахер . Ты уже бизнес Рокфелерам продал . Потом скажешь ---Сейчас война , и шо коней на переправе не меняют .И жди потом еще пять лет .
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Может и деньги из своих Панамских оффшоров варнет? Или это уже слишком?)))
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