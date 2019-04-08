"Жодних партнерів і близьких!" Порошенко дав гучну обіцянку українцям про нову команду

Президент України Петро Порошенко пообіцяв у разі перемоги в другому турі на виборах глави держави більше не призначати своїх партнерів і друзів.

Ця заява прозвучала в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у відповідь на питання волонтера і засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги. При цьому Порошенко відмовився назвати прізвища тих людей з оточення, які стали "токсичними" для його кампанії.

"Жодних бізнес-партнерів, жодних близьких людей Петро Порошенко більше призначати не буде, поки він є президентом, зокрема під час другого терміну", - сказав він, визнавши помилки в кадрових призначеннях "тих чи інших прізвищ".

Президент оголосив, що в свою нову команду він набере лідерів громад.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко так само пояснив, чому ветував закон про імпічмент.

Крім того, він зізнався, що телерадіокомпанія BBC заплатила йому 50 тисяч фунтів за брехливу статтю про зустріч з лідером США Дональдом Трампом "за гроші".

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