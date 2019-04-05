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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Неуязвимый: социолог объяснил, почему на Зеленского не накопают компромат

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Кандидату в президенты Владимиру Зеленскому не стоит опасаться появления компроматов на себя накануне второго тура выборов. Ведь сейчас общественность активно обсуждает скандалы, в которых замешана нынешняя политическая элита страны.

Больше всего они касаются коррупционных схем и разворовывания армии, отметил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире программы "Игра в классику" на телеканале ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Убийственный компромат на Зеленского? У нас воруют в армии во время войны, у нас никто не платит налогов, у нас не слишком образованное и нравственное общество, мат — это нормальная форма общения у политиков, у избирателей, на улице, дома, у нас коррупция тотальная, ты везде даешь, получаешь. Какой компромат, кроме того, что Владимир Зеленский является геем, н*гром и людоедом? Что-то такое, что выходит за рамки морали в Украине. А Украина слишком консервативна. Вопрос в этом. Но у нас любят тех, кого бьют, у нас не верят в компромат", — объяснил он свою точку зрения.

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Вместе с тем, он уверен, что за разногласие в вопросах российской агрессии на Донбассе украинцы готовы будут вмиг отказаться даже от своих фаворитов, если они начнут продвигать несправедливую риторику.

"Две трети, 70%, говорят, что Россия является агрессором. Представим себе Зеленского, который выходит и говорит: "Нет, Россия — не агрессор, Россия — дружественный нам народ, Путин молодец, просто предыдущая власть с ними как-то не так говорила". Его выносят дальше не галичане, его выносят свои: Днепр, Запорожье. Украина точку невозврата прошла", — считает Антипович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антипович также выразил мнение, что завоеванию лидерства в первом туре выборов действующему президенту Украины Петру Порошенко помешал коррупционный скандал в "Укроборонпроме". Именно он не дал расти рейтингу действующего главы государства.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Не зря у Бигуса родственнички в МИДе РФ нехилые посты занимают.Следите за руками Бени.Вкладчики Привата ,если не хотите повторить подвиг Буратино на поле дураков-выводите деньги из Привата.Другими банками Беня займётся после 21 апреля
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