Невразливий: соціолог пояснив, чому на Зеленського не накопають компромат

Кандидату у президенти Володимиру Зеленському не варто побоюватися появи компроматів на себе напередодні другого туру виборів. Адже зараз громадськість активно обговорює скандали, в яких замішана нинішня політична еліта країни.

Найбільше вони стосуються корупційних схем та розкрадання армії, зазначив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі програми "Гра у класику" на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

"Убивчий компромат на Зеленського? У нас крадуть в армії під час війни, у нас ніхто не платить податків, у нас не дуже освічене і моральне суспільство, мат — це нормальна форма спілкування у політиків, у виборців, на вулиці, вдома, у нас корупція тотальна, ти всюди даєш, отримуєш. Який компромат, крім того, що Володимир Зеленський є геєм, н*гром і людожером? Щось таке, що виходить за рамки моралі в Україні. А Україна занадто консервативна. Питання в цьому. Але у нас люблять тих, кого б'ють, у нас не вірять в компромат", — пояснив він свою точку зору.

Однак він упевнений, що за розбіжність у питаннях російської агресії на Донбасі українці готові будуть вмить відмовитися навіть від своїх фаворитів, якщо вони почнуть просувати несправедливу риторику.

"Дві третини, 70%, кажуть, що Росія є агресором. Уявімо собі Зеленського, який виходить і каже: "Ні, Росія — не агресор, Росія — дружній нам народ, Путін молодець, просто попередня влада з ними якось не так говорила". Його виносять далі не галичани, його виносять свої: Дніпро, Запоріжжя. Україна точку неповернення пройшла", — вважає Антипович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антипович також висловив думку, що завоювання лідерства в першому турі виборів чинного президента України Петру Порошенку завадив корупційний скандал в "Укроборонпромі". Саме він не дав рости рейтингу чинного глави держави.

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