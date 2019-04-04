Гравець поза полем: стало відомо, хто "допоміг" Зеленському виграти перший тур

Високий рівень підтримки шоумена Володимира Зеленського в першому турі виборів президента пояснюється тим, що за нього проголосували виборці, які симпатизують Святославу Вакарчуку.

Таку думку висловив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі програми "Гра у класику" на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

"Вони (Вакарчук і Зеленський. — Ред.) ділили б дуже схожий електорат. І схожий він не тому, що Святослав Вакарчук мав перше місце рейтингу у Львові, а Володимир Зеленський — у Дніпрі, не тому, що схід, захід. Вони б ділили тому, що і той, і інший є новими. А запит на нові обличчя дуже великий. Жодної ідеології. Перетікання електорату Вакарчука в електорат Зеленського відбувся стовідсотково", — упевнений експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Павло Казарін висловив думку, що новообраний президент України в будь-якому разі опиниться під шквалом критики народу, який буде від нього вимагати неможливого.

Також він не виключив, що Зеленський і Порошенко можуть опинитися у рівних умовах через невиправдані надії виборців.

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