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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Гравець поза полем: стало відомо, хто "допоміг" Зеленському виграти перший тур

8.1тЧитати матеріал російською

Високий рівень підтримки шоумена Володимира Зеленського в першому турі виборів президента пояснюється тим, що за нього проголосували виборці, які симпатизують Святославу Вакарчуку.

Таку думку висловив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі програми "Гра у класику" на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Вони (Вакарчук і Зеленський. — Ред.) ділили б дуже схожий електорат. І схожий він не тому, що Святослав Вакарчук мав перше місце рейтингу у Львові, а Володимир Зеленський — у Дніпрі, не тому, що схід, захід. Вони б ділили тому, що і той, і інший є новими. А запит на нові обличчя дуже великий. Жодної ідеології. Перетікання електорату Вакарчука в електорат Зеленського відбувся стовідсотково", — упевнений експерт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Павло Казарін висловив думку, що новообраний президент України в будь-якому разі опиниться під шквалом критики народу, який буде від нього вимагати неможливого.

Також він не виключив, що Зеленський і Порошенко можуть опинитися у рівних умовах через невиправдані надії виборців.

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Особи
Володимир ЗеленськийСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
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Перепил Недо
Перепил Недо
Антипович-ещё один паразит-политрук, который не зарабатывает, а крадёт путём мошенничества деньги простых украинцев.
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Скирда Женя
Скирда Женя
100% . но уж лучше бы Вокарчук, он хотя бы порядочный (хотя бы потому что осознал всю ответственность президентства и не стал обманывать потенциальных избирателей!!!)
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
та ну, не поверю, что поклонники Вакарчука проголосовали за клоуна
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