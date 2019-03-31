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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Екс-регіонал намагався прорватися в президенти України і поплатився: що відомо

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Центральна виборча комісія України відмовилася повертати 2,5 млн грн, внесені як застава для реєстрації кандидатом в президенти екс-нардепом від Партії регіонів Володимиром Олійником, який збіг в Росію.

Як повідомила прес-служба ЦВК, кошти перераховано до державного бюджету України. Комісія пояснила відмову відсутністю правових підстав.

7 лютого ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в президенти Олійнику: він не подав особисто заяву про самовисування, не подав електронну декларацію за 2017 рік.

Він також вказав, що з жовтня 2014 року тимчасово перебуває на території Російської Федерації в статусі "політичного біженця", і подав копію посвідчення біженця.

Володимир Олійник

Володимир Олійник

За інформацією Державної прикордонної служби, Олійник 1 жовтня 2014 виїхав з України, інших відомостей про його переміщення в базі даних немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Олійник
Місце
Україна
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Олейник как был оленем, так им и остался. Гы-гы-гы
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Сцуко, во длбйб...
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