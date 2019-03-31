Екс-регіонал намагався прорватися в президенти України і поплатився: що відомо

Центральна виборча комісія України відмовилася повертати 2,5 млн грн, внесені як застава для реєстрації кандидатом в президенти екс-нардепом від Партії регіонів Володимиром Олійником, який збіг в Росію.
Як повідомила прес-служба ЦВК, кошти перераховано до державного бюджету України. Комісія пояснила відмову відсутністю правових підстав.
7 лютого ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом в президенти Олійнику: він не подав особисто заяву про самовисування, не подав електронну декларацію за 2017 рік.
Він також вказав, що з жовтня 2014 року тимчасово перебуває на території Російської Федерації в статусі "політичного біженця", і подав копію посвідчення біженця.
Володимир Олійник
За інформацією Державної прикордонної служби, Олійник 1 жовтня 2014 виїхав з України, інших відомостей про його переміщення в базі даних немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олійник виступив з цинічною промовою на російському телебаченні, в якій закликав українських військовослужбовців саботувати боротьбу з російським агресором і не виконувати накази командування.
Також екс-соратник Януковича закликав громадян України до масових бунтів по всій країні при тому, що сам втік до Росії.
Він запевняв, що українці нібито бояться і не хочуть воювати за свою землю з російськими окупантами.
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