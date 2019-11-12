Зубы не выбивали: Арахамия раскрыл настоящую причину увольнения Бухарева

Первого замглавы СБУ Владислава Бухарева уволили из-за его конфликта с главой ведомства Иваном Бакановым.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У Бухарева с Бакановым все время были стычки. Эти стычки не приносили никому пользы. Поскольку Баканов главный, и чтобы не возникла ситуация, как с (экс-первым замглавы СБУ Павлом) Демчиной и (бывшим главой СБУ Василием) Грицаком, когда у нас были фактически две Службы безопасности внутри одной СБУ – это была очень неправильная история, – президент Владимир Зеленский принял решение оставить одного Баканова", – пояснил нардеп.

При этом Арахамия отрицает информацию, что якобы из-за Бухарева подрались Баканов и руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Я был на этой встрече. Там и рядом не было не то что зубов, а даже повышенных тонов", – опроверг он слухи.

Давид Арахамия

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 ноября президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы СБУ Ивана Баканова и назначил на его пост Дмитрия Нескоромного.

Причиной смены первого замглавы СБУ может быть недавний конфликт главы спецслужбы Ивана Баканова с руководителем Офиса президента Андреем Богданом. Так, якобы Баканов хотел видеть на должности руководителя Главного следственного управления СБУ Василия Вовка, а Богдан – Нескоромного.

Журналист Станислав Речинский сообщил, что в стенах ОПУ произошла драка, в ходе которой Баканов якобы выбил зуб Богдану. Журналист Соня Кошкина подтвердила, что данный инцидент имел место.

Позже заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что информация о "драке" Баканова с Богданом не соответствует действительности.

Сам же Богдан посмеялся над слухами о драке, показав в соцсети свои зубы.

В свою очередь, Баканов в ответ на вопрос о конфликте написал журналисту Роману Кравцу: "Очень смешно", добавив в мессенджере много смайликов.

Однако по информации OBOZREVATEL, якобы "драка" двух членов команды Зеленского – это всего лишь информационная атака. Конфликт между Бакановым и Богданом действительно был, но до рукоприкладства не дошло.

Так, экс-нардеп Сергей Лещенко отметил, что у Богдана действительно есть конфликт с человеком из СБУ, но не с Бакановым, а с его первым заместителем Владиславом Бухаревым.

По данным OBOZREVATEL, Бухарев в нынешней команде СБУ был человеком бизнесмена Игоря Коломойского. И такая перестановка от Баканова является попыткой его усиления и вывода из-под его влияния.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал