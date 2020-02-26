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26 февраля • обновлено в 09:06
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Зеркаль назвала способ вернуть украденный Крым через суды

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Украина может вернуть аннексированный Крым через международные суды, если россияне согласятся рассматривать это дело именно в них.

Об этом рассказала бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью "Европравде". По ее словам, возвращать Крым" нам не нужно, так как де-юре это и сейчас территория Украины. Его можно только вернуть под фактический украинский контроль.

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Возвращение Крыма Украине

Возвращение Крыма Украине

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"Мы же не можем предсказать, что случится через год или через 10 лет. Мы же не говорим, что это должно произойти немедленно и больше никак! Сколько лет длится оккупация Северного Кипра? С 1974 года. Поэтому порой этот процесс очень длительный", – сказала она, оценивая перспективу.

Зеркаль подчеркнула, что Киев судится с Россией там, где у него есть возможность защитить права Украины, восстановить их, а затем получить компенсацию за их нарушение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арбитражный трибунал, который был сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), признал свою юрисдикцию рассматривать дело Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Тег
Международный суд ООН
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Да успокойтесь уже, Крым не вернётся. В него уже вложены миллиарды и вы думаете всё так просто отдадут ?
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3
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Во дypa то. Да Зеркаль может через зaдницy вывернуться, вот только это ни коим образом не вернет вам непpaведно полученное благодаря Хрущеву. Так что, зaткнитecь уже со своим нытьeм, чисто пoбиpушки - нoют и нoют, да еще деньги клянчaт.
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4
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Ukraine The
Ukraine The
"через международные суды, если россияне согласятся рассматривать это дело именно в них.".....но она конечно же не объяснила, зачем это России нужно.
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4
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