Зеркаль назвала способ вернуть украденный Крым через суды

Украина может вернуть аннексированный Крым через международные суды, если россияне согласятся рассматривать это дело именно в них.
Об этом рассказала бывшая замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в интервью "Европравде". По ее словам, возвращать Крым" нам не нужно, так как де-юре это и сейчас территория Украины. Его можно только вернуть под фактический украинский контроль.
Возвращение Крыма Украине
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"Мы же не можем предсказать, что случится через год или через 10 лет. Мы же не говорим, что это должно произойти немедленно и больше никак! Сколько лет длится оккупация Северного Кипра? С 1974 года. Поэтому порой этот процесс очень длительный", – сказала она, оценивая перспективу.
Зеркаль подчеркнула, что Киев судится с Россией там, где у него есть возможность защитить права Украины, восстановить их, а затем получить компенсацию за их нарушение.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арбитражный трибунал, который был сформирован в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), признал свою юрисдикцию рассматривать дело Украины против России по Азовскому морю и Керченскому проливу.
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