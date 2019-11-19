"Меркель и Макрон в доле": Зеленского предупредили о ловушке на "нормандском саммите"

На предстоящем "нормандском саммите" на президента Украины Владимира Зеленского могут начать давить сразу с трех сторон. Ведь свои интересы на переговорах будут отстаивать лидер России Владимир Путин, а также его коллеги из Франции и Германии – Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube дал понять, что участники встречи вынесут вопрос войны в Украине за скобки и будут уговоривать ее помириться с агрессором ради их экономической выгоды . К такому выводу его подтолкнуло заявление главы МИД России Сергея Лаврова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Макрон, Меркель и Зеленский

"Еще условие, которое мы выдвигали, заключалось в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники нового "нормандского саммита" были готовы принять на нем новые дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации Минских договоренностей в полном объеме. И нас заверяют наши французские и немецкие партнеры, что это в полной мере отражает и их подход", – заявил главный российский дипломат.

Цимбалюк истолковал эти слова как четкий план действий оккупантов на саммите, направленный на получение поддержки со стороны лидеров ЕС.

"Да, полет Зеленского в Париж – это будет, очевидно, не самое романтическое его путешествие. Душить, давить, шантажировать или заставлять прогнуться будет его не только Путин. Судя по всему, Меркель будет молчать, поглаживая место на карте, где проходит "Северный поток-2", а Эммануэль Макрон, тот который после избрания говорил о российском вторжении на Донбасс, будет подталкивать к тому, что нужно же срочно установить мир в Европе", – предупредил главу украинского государства журналист.

Он добавил, что при таком развитии событий европейским переговорщикам будут неважны условия и то, кто на кого напал. Ведь они будут преследовать единственную цель – не дать России уйти к Китаю в плане тесного экономического сотрудничества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

изначально СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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