Зеленский вылечился от коронавируса и вышел на работу

Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса.

Как сказал он в видеообращении в Telegram, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я положительный, потому что тест отрицательный", – заявил Зеленский.

Он добавил, что уже вышел на работу в Офис президента в обычном режиме.

"Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", – отметил глава государства.

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