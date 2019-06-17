Зеленский встретится с Путиным: президент сделал заявление после встречи с Макроном

Внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает УП.
"Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – сказал он.
Также президент указал на важность выполнения РФ решения Международного трибунала по плененным украинским морякам.
"Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряка. Я в это верю", – заявил Зеленский.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
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