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5 января • обновлено в 20:32
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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
Журналист Все статьи автора

Зеленский все ещё не заслужил на оманский отдых

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После сегодняшнего папарационной саги про Вову Оманского президент может смело увольнять руководителей трёх направлений.

Первый - глава СБУ Баканов, который отпустил украинского гаранта отдыхать в Оман, расположенный недалеко от Йемена, где война. Если начнётся заваруха между Ираном и США из-за убийства Сулеймани, воздушное пространство могут закрыть, и улететь украинскому президенту будет непросто. Эти риски никто не учёл.

Второй на выход - руководитель Службы протокола. Офис президента подтвердил подлинность фото Зеленского в пятизвездочном отеле Омана и сообщил, что у гаранта там предстоят официальные встречи. Раз так, тогда вопрос: почему на официальном сайте провластных органов Омана нет графика публичных встреч украинского президента с местной элитой?

Кто готовил эти встречи с украинской стороны? И почему об этом заблаговременно не анонсировали на официальном сайте Офиса? ОП уточняет, что президент улетел за свой счёт привлекать инвестиции. Вопрос: теперь президент во все официальные командировки будет летать за свой счёт? Или эта - исключение, тогда почему? А если неофициальная, тогда по какой причине?

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Третий и основной провинившийся - руководитель пресс-службы или кто у них там главный по коммуникациям, который своим официальным ответом затянул президента в информационный узел. Теперь Зеленскому предстоит врать и выглядеть глупо из-за вашего очень тупого ответа. Но главный прокол не в этом, а в невозможности предвосхитить риски, прогнозируя дальше своего носа на три дня вперёд. Этого достаточно, чтобы:

а) оценить вероятность разоблачения "тайного" отдыха президента в дорогом оманском отеле.

б) оценить будущую реакции людей и порохоботов на это путешествие, если о нем станет известно.

Зеленский все ещё не заслужил на оманский отдых. Кто-то должен был ему это сказать.

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Автор
Светлана Крюкова Светлана Крюкова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
Источник
Источник: Telegram-канал Светланы Крюковой
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Mega Death
Mega Death
Теперь каждая прошмaндовка будет решать . кого уволить. и кто что заслужил?
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